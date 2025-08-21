Unlimit Group A/S udsteder aktier



Selskabsmeddelelse nr. 21/2025

København, den 21/08/2025

Bestyrelsen i Unlimit Group A/S har i dag besluttet at gennemføre en kapitalrejsning på 43.799.500 kr. efter ønske fra flere långivere om at konvertere 6 konvertible lån, som er optaget i 2025. Der tegnes i alt 2.189.975.000 stk. nye aktier til kurs 0,02 kr. per aktie.

Det samlede antal udstedte aktier stiger således fra 2.132.417.475 stk. aktier til 4.322.392.475 stk. aktier.

De nye aktier forventes at blive optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark under ISIN-koden for Unlimit Group’s eksisterende aktier (DK0060816148).

