Bitget Melancarkan Buat Pertama Kalinya Kontrak Berterusan Indeks RWA yang Menampilkan Aset Dunia Sebenar Utama

VICTORIA, Seychelles, Aug. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka, hari ini mengumumkan pelancaran Kontrak Berterusan Indeks RWA (Aset Dunia Sebenar) pertama dalam industri. Produk inovatif ini, yang akan dilancarkan pada 20 Ogos, memperkenalkan cara baharu untuk pengguna berdagang aset tradisional yang telah ditokenisasikan, bermula dengan produk RWA terpilih termasuk AAPLUSDT (RWA), NVDAUSDT (RWA) dan CRCLUSDT (RWA).

Kontrak Berterusan Indeks RWA ini dibangunkan daripada gabungan indeks saham yang telah ditokenisasi dan kini aktif di pasaran. Setiap indeks mengandungi satu atau lebih token RWA yang menjejaki harga daripada pelbagai penerbit pihak ketiga. Sebagai contoh, Kontrak Berterusan Indeks RWA AAPL mungkin mewakili gabungan token AAPL yang diterbitkan oleh beberapa pihak ketiga yang berbeza.

Sebagaimana kontrak berterusan kripto sedia ada yang memperoleh harga indeks daripada pelbagai bursa kripto utama, Kontrak Berterusan Indeks RWA yang inovatif oleh Bitget boleh menambah atau mengeluarkan sumber indeks secara dinamik berdasarkan faktor yang boleh diukur seperti aktiviti pasaran, volum dagangan dan keadaan kecairan. Bitget mungkin melaraskan dan mendedahkan pemberat indeks dari semasa ke semasa. Pendekatan ini menjamin kedua-dua fleksibiliti dan keadilan dalam penetapan harga.

Bagi mengekalkan penetapan harga yang adil serta pengurusan risiko yang berkesan, Kontrak Berterusan Indeks RWA akan didagangkan mengikut jadual 5×24, iaitu ditutup pada hujung minggu dan cuti umum pasaran saham. Sepanjang tempoh penutupan, harga pasaran akan kekal dibekukan bagi mengelakkan pelikuidasian; namun, pengguna boleh memilih untuk menambah margin sebagai persediaan terhadap pergerakan pasaran yang mendadak apabila dagangan dibuka semula. Pembatalan pesanan dibenarkan semasa tempoh penutupan ini, manakala pesanan baharu tidak akan diterima. Yuran pembiayaan juga akan dihentikan sepanjang penutupan pasaran, dengan disambung semula mengikut kitaran setiap jam apabila dagangan kembali aktif.

Dari segi pengalaman dagangan, kontrak berterusan RWA menggunakan mekanisme dan proses pelikuidan yang sama seperti kontrak berterusan kripto sedia ada, sekaligus mengurangkan halangan pembelajaran bagi pengguna. Bagi mengurangkan risiko pada peringkat awal, Bitget akan mengehadkan leveraj kepada 10x, menyokong hanya mod margin terasing dan mengenakan had kedudukan minat terbuka di seluruh platform.

“Bitget berkembang melalui inovasi yang lahir daripada ruang kripto yang sedang berkembang,” kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif Bitget. “Dengan Kontrak Berterusan Indeks RWA pertama di dunia, kami sedang beralih secara beransur-ansur ke arah ekosistem menyeluruh yang merangkumi semua aspek kewangan. Produk ini menunjukkan kemajuan platform berbanding pemain lain, sambil ia membolehkan pedagang mendapat pendedahan kepada kelas aset moden dan tradisional, sekaligus merapatkan jurang antara TradFi dan DeFi.”

Pada peringkat pelancaran, penetapan harga indeks Bitget akan berpandukan token saham yang dikeluarkan di platform xStocks, dengan rancangan untuk menambah penerbit yang dipercayai dalam masa terdekat. Sokongan bagi rangkaian kontrak berterusan RWA yang lebih meluas di Bitget Futures turut dijadualkan pada suku ini.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget merupakan sebuah bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka di dunia. Memberikan perkhidmatan kepada lebih 120 juta pengguna di lebih 150 negara dan rantau, bursa Bitget komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ciri perdagangan salinan perintisnya dan penyelesaian perdagangan lain. Bitget turut menawarkan akses secara masa nyata kepada harga Bitcoin, harga Ethereum serta harga mata wang kripto yang lain. Bitget Wallet merupakan dompet kripto tanpa jagaan terkemuka yang menyokong lebih daripada 130 rantai blok dan jutaan token. Ia menawarkan perdagangan berbilang rantaian, pertaruhan, pembayaran dan akses langsung kepada lebih daripada 20,000 DApp dengan pertukaran termaju serta cerapan pasaran yang disepadukan dalam satu platform tunggal.

Bitget sedang memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM. Selaras dengan strategi impak globalnya, Bitget telah bekerjasama dengan UNICEF untuk menyokong pendidikan blockchain bagi 1.1 juta individu menjelang tahun 2027. Dalam dunia sukan permotoran, Bitget merupakan rakan eksklusif bursa mata wang kripto bagi MotoGP™, salah satu kejohanan paling mendebarkan di dunia.

Amaran Risiko: Harga aset digital tertakluk kepada turun naik dan mungkin mengalami ketidakstabilan yang ketara. Pelabur disarankan agar hanya memperuntukkan dana yang mereka bersedia tanggung jika berlaku kerugian. Nilai mana-mana pelaburan boleh terjejas dan terdapat kemungkinan bahawa objektif kewangan mungkin tidak tercapai serta pelaburan pokok tidak dapat diperoleh semula. Nasihat kewangan bebas harus sentiasa didapatkan dan pengalaman dan kedudukan kewangan peribadi perlu dipertimbangkan dengan teliti. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Bitget tidak bertanggungjawab atas apa-apa kerugian yang mungkin dialami. Tiada apa-apa yang terkandung di sini harus dianggap sebagai nasihat kewangan. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk Syarat Penggunaan kami.

