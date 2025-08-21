Bitget 推出首个涉及主要真实世界资产的 RWA 指数永续合约

维多利亚，塞舌尔, Aug. 21, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所、Web3 公司 Bitget 今日宣布推出业内首个 RWA（真实世界资产）指数永续合约。 这款开创性产品定于 8 月 20 日正式上线，旨在为用户带来全新的代币化传统资产交易方式。首批推出的 RWA 产品包括 TSLAUSDT (RWA)、NVDAUSDT (RWA) 和 CRCLUSDT (RWA)。

RWA 指数永续合约建立在市场上已流通的代币化股票指数组合之上。 每个指数都包含一个或多个 RWA 代币，用于追踪不同第三方发行方的价格。 例如，AAPL RWA 指数永续合约可能由多个不同第三方发行方发行的 AAPL 代币组合而成。

与现有的加密货币永续合约从多家主流加密货币交易所获取指数价格的方式类似，Bitget 的创新型 RWA 指数永续合约能够根据市场活跃度、交易量和流动性状况等可量化因素，动态增减其指数来源。 Bitget 可能会不时调整并披露指数权重。 这一机制确保了定价的灵活性与公平性。

为保障定价公平与风险管理，RWA 指数永续合约将实行 5×24 小时交易制度，周末及股市假期休市。 休市期间，市场价格将被冻结，以防触发强制平仓；但用户仍可选择追加保证金，以预先应对复市后可能出现的剧烈行情波动。 休市期间允许取消已有订单，但不接受新的下单。 在休市期间，资金费用将暂停收取；当市场恢复交易时，结算将以每小时为周期重新开始。

在交易体验方面，RWA 永续合约与现有加密货币永续合约采用相同的交易机制和强制平仓流程，从而降低了用户的学习难度。 为降低产品初期风险，Bitget 将杠杆上限设为 10 倍，仅支持逐仓保证金模式，并在全平台范围内施加持仓量头寸限制。

“Bitget 的发展源自新兴加密货币领域的创新，”Bitget 首席执行官 Gracy Chen表示。 “凭借全球首个 RWA 指数永续合约，我们正在逐步向涵盖全方位金融业务的综合生态系统迈进。 这款产品彰显了该平台相较其他竞争者的领先之处，使交易者能够接触现代与传统的多元资产类别，从而有效弥合 TradFi 与 DeFi 之间的鸿沟。”

上线初期，Bitget 的指数定价将以 xStocks 平台发行的股票代币为参考，并计划在近期引入更多值得信赖的发行方。 Bitget Futures 也计划在本季度晚些时候支持更多类型的 RWA 永续合约。

条款和条件适用。 请访问此处了解信息。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所在 150 多个国家和地区为超过 1.2 亿用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 是一款领先的非托管加密货币钱包，支持 130 余条区块链以及数百万种代币。 它支持多链交易、质押和支付，可直连超过 20,000 个去中心化应用程序，集高级兑换功能和市场洞察于一体化平台。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴。 为了配合其全球影响力战略，Bitget 还携手联合国儿童基金会 (UNICEF)，计划在 2027 年前为 110 万人提供区块链教育支持。 而在赛车运动领域，Bitget 则是世界上最激动人心的摩托车竞速锦标赛之一 MotoGP™ 的独家加密货币交易所合作伙伴。

风险提示：数字资产价格可能出现波动，且波动幅度较大。 建议投资者审慎投入，切勿投入无法承受损失的资金。 投资价值可能受到影响，可能无法实现财务目标，也可能无法收回本金。 建议寻求独立财务顾问的意见，并充分考虑个人财务经验和状况。 过往业绩不代表未来表现。 Bitget 对可能出现的损失不承担任何责任。 本文内容不作为任何财务建议。 详情请参阅使用条款。

