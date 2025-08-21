Selskabsmeddelelse nr. 18 – 2025
København, den 21. august 2025
Halvårsrapport 2025 for perioden 1. januar 2025 – 30. juni 2025
- Koncernens underskud af primær drift udgør DKK 0,9 mio. (DKK -0,7 mio. i 1. halvår 2024), hvilket er i overensstemmelse med forventningerne.
- Egenkapitalen udgør DKK 8,7 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 3,5.
- NTR Holding-koncernen forventer i 2025 uændret en omsætning i niveauet DKK 4 mio. og et resultat før kurs- og værdireguleringer i niveauet DKK 0 mio.
- Bestyrelsen vil søge NTR Holding A/S afnoteret inden selskabets ordinære generalforsamling i 2026 og vil i samarbejde med selskabets majoritetsaktionær, Copenhagen Capital A/S, afsøge mulighederne herfor.
For yderligere information kontakt:
Ole Mikkelsen, direktør, e-mail: om@ntr.dk, mobil: +45 30 66 96 30
