Des banques aux technologies en passant par les télécoms : Purpose lance des FNB Actions à revenu pour 10 géants canadiens

TORONTO, 21 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose Inc. (« Purpose » ou « Investissements Purpose ») est fière d’annoncer le lancement de 10 nouveaux FNB Actions à revenu canadiens, élargissant ainsi davantage sa gamme novatrice de FNB à action individuelle axés sur le revenu. Conçus pour les investisseurs à la recherche de plus de revenu dans leurs portefeuilles, ces FNB visent à offrir un revenu mensuel accru* provenant de certaines des entreprises les plus populaires au Canada en combinant une exposition directe aux actions avec une stratégie de ventes d’options d’achat couvertes et un effet de levier modéré, tout en optimisant le rendement global.

Du revenu aujourd’hui, de la croissance pour demain

Les FNB Actions à revenu ne visent pas seulement à accroître le revenu; ils sont conçus pour maintenir les investisseurs exposés au potentiel de croissance à long terme des entreprises de premier plan. Contrairement aux solutions de revenu traditionnelles qui sacrifient le potentiel de hausse pour plus de stabilité, ces FNB permettent aux investisseurs de demeurer investis dans leurs sociétés canadiennes préférées tout en générant systématiquement des distributions mensuelles.

Qu’il s’agisse d’un titre à dividendes croissants comme TD ou d’un innovateur à forte croissance comme Shopify, la stratégie est conçue pour s’intégrer autant dans des portefeuilles axés sur le revenu que dans ceux axés sur la croissance. Les investisseurs n’ont pas à choisir entre la stabilité et le potentiel de hausse – les Actions à revenu visent à offrir les deux.

Nom du fonds Symbole boursier Société sous-jacente FNB Purpose d’actions à revenu TD (TD) TDY Toronto-Dominion Bank FNB Purpose d’actions à revenu RBC (RY) RBCY Royal Bank of Canada FNB Purpose d’actions à revenu Banque Scotia (BNS) BNSY The Bank of Nova Scotia FNB Purpose d’actions à revenu Enbridge (ENB) ENBY Enbridge Inc. FNB Purpose d’actions à revenu Shopify (SHOP) SHPY Shopify Inc. FNB Purpose d’actions à revenu Canadian Natural Resources (CNQ) CNQY Canadian Natural Resources Limited FNB Purpose d’actions à revenu TELUS (T) TY TELUS Corporation FNB Purpose d’actions à revenu Dollarama (DOL) DOLY Dollarama Inc. FNB Purpose d’actions à revenu Couche-Tard (ATD) ATDY Alimentation Couche-Tard Inc. FNB Purpose d’actions à revenu Brookfield (BN) BNY Brookfield Corporation

Les Actions à revenu arrivent enfin au Canada

La stratégie Actions à revenu est maintenant offerte sur les chefs de file canadiens de premier ordre. Cette nouvelle gamme de FNB couvre 10 des entreprises les plus importantes et les plus fiables du pays – des banques et de l’énergie jusqu’aux marques de consommation et à la technologie – offrant aux investisseurs une façon plus intelligente de générer davantage de revenu à partir des noms qu’ils connaissent déjà et en lesquels ils croient.

« Les Actions à revenu canadiens offrent aux investisseurs ce qu’ils demandaient : une façon plus intelligente de générer davantage de revenu à partir des entreprises qu’ils connaissent déjà et en lesquelles ils croient », a déclaré Vlad Tasevski, chef de l’innovation chez Investissements Purpose. « Nous avons été les pionniers des Actions à revenu sur les actions américaines et nous sommes maintenant fiers d’apporter cette stratégie éprouvée aux sociétés canadiennes, à un moment où un revenu constant est plus important que jamais. »

Principaux avantages

Revenu mensuel accru : Les investisseurs reçoivent des distributions mensuelles bonifiées tout en conservant une exposition au potentiel de croissance du titre sous-jacent.

Les investisseurs reçoivent des distributions mensuelles bonifiées tout en conservant une exposition au potentiel de croissance du titre sous-jacent. Potentiel de croissance : Participer au rendement à long terme de chefs de file comme TD, Enbridge, Shopify et Brookfield – des entreprises à l’avant-garde de la banque, de l’énergie, de la technologie et des infrastructures canadiennes.

Participer au rendement à long terme de chefs de file comme TD, Enbridge, Shopify et Brookfield – des entreprises à l’avant-garde de la banque, de l’énergie, de la technologie et des infrastructures canadiennes. Volatilité réduite : La stratégie intégrée de ventes d’options d’achat couvertes aide à atténuer l’impact des fluctuations à court terme du marché, ajoutant ainsi une couche de gestion du risque.

La stratégie intégrée de ventes d’options d’achat couvertes aide à atténuer l’impact des fluctuations à court terme du marché, ajoutant ainsi une couche de gestion du risque. Efficience fiscale : La stratégie vise à générer un revenu fiscalement avantageux sous forme de gains en capital grâce à une gestion systématique de superpositions d’options.





Du revenu de dividendes au revenu bonifié

Alors que les premiers FNB Actions à revenu étaient axés sur les actions de croissance américaines qui ne versaient pas de dividendes, cette nouvelle gamme canadienne marque un tournant : pour la première fois, la stratégie est appliquée à des entreprises qui versent déjà des dividendes. En ajoutant une strate d’options d’achat couvertes aux titres à dividendes comme TD, Enbridge et Telus, ces nouveaux FNB visent à accroître le revenu au-delà de ce que l’entreprise sous-jacente fournirait normalement.

« Il s’agit d’une évolution emballante pour les Actions à revenu – elles ne se contentent pas de générer du revenu, elles l’élèvent », a déclaré Nick Mersch, gestionnaire de portefeuille des Actions à revenu. « Pour la première fois, nous appliquons la stratégie à des sociétés qui versent déjà de solides dividendes et nous bonifions encore ces rendements. Ces nouveaux FNB permettent aux investisseurs de conserver leur exposition à des chefs de file canadiens à long terme tout en débloquant un revenu mensuel plus élevé que ce que le titre offrirait à lui seul. C’est une façon puissante de rendre l’investissement en dividendes encore plus performant dans le contexte actuel.»

Première distribution déclarée

Les nouveaux FNB Actions à revenu canadiens devraient verser une distribution pour le mois d’août 2025. La date d’ex-distribution pour les FNB Actions à revenu canadiens est le 29 août 2025. La date de clôture des registres sera le 29 août 2025 et la date de paiement sera le 5 septembre 2025. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour les renseignements sur la distribution :

Nom du fonds Symbole boursier Distribution par part FNB Purpose d’actions à revenu TD (TD) TDY $0.0900 FNB Purpose d’actions à revenu RBC (RY) RBCY $0.0900 FNB Purpose d’actions à revenu Banque Scotia (BNS) BNSY $0.1000 FNB Purpose d’actions à revenu Enbridge (ENB) ENBY $0.1100 FNB Purpose d’actions à revenu Shopify (SHOP) SHPY $0.1800 FNB Purpose d’actions à revenu Canadian Natural Resources (CNQ) CNQY $0.1400 FNB Purpose d’actions à revenu TELUS (T) TY $0.1400 FNB Purpose d’actions à revenu Dollarama (DOL) DOLY $0.0550 FNB Purpose d’actions à revenu Couche-Tard (ATD) ATDY $0.0650 FNB Purpose d’actions à revenu Brookfield (BN) BNY $0.0650

À propos d’Investissements Purpose

Investissements Purpose est une société de gestion d’actifs avec plus de 26 milliards de dollars d’actifs sous gestion, axée sur l’innovation centrée sur le client à travers les FNB et les fonds de placement. Purpose est une division de Purpose Unlimited, une société indépendante de technologies financières dirigée par l’entrepreneur Som Seif.

Pour plus d’informations, veuillez nous écrire à info@purposeinvest.com.

Demandes médiatiques :

Keera Hart

keera.hart@kaiserpartners.com

905-580-1257

*Les fonds Actions à revenu sont conçus pour offrir des rendements « majorés » ou plus élevés sous forme de distributions mensuelles supplémentaires par rapport à l’action ordinaire sous-jacente, qui verse un rendement relativement plus faible ou nul.

Les placements dans les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Vous pouvez obtenir un exemplaire du prospectus sur purposeinvest.com. Rien ne garantit que vous récupérerez la totalité du montant investi dans un fonds. Si les titres sont achetés ou vendus en bourse, vous pourriez payer plus ou recevoir moins que la valeur liquidative actuelle. Les fonds de placement ne sont pas garantis; leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se répéter. Les niveaux et la fréquence des distributions des fonds ne sont pas garantis et peuvent varier à la seule discrétion d’Investissements Purpose.

Certaines déclarations contenues dans ce document peuvent constituer des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives (« DP ») sont de nature prévisionnelle, dépendent d’événements ou de conditions futurs ou s’y rapportent, ou comportent des termes tels que « peut », « va », « devrait », « pourrait », « s’attend à », « anticipe », « a l’intention de », « prévoit », « croit », « estime » ou d’autres expressions similaires. Les déclarations qui envisagent l’avenir ou qui ne se limitent pas à des faits historiques sont assujetties à des risques et à des incertitudes, et les résultats, actions ou événements réels pourraient différer considérablement de ceux présentés dans les DP. Les DP ne constituent pas des garanties de rendement futur et reposent, par leur nature, sur de nombreuses hypothèses. Bien que les DP contenues dans ce document reposent sur ce qu’Investissements Purpose croit être des hypothèses raisonnables, Investissements Purpose ne peut garantir que les résultats réels seront conformes à ces DP. Le lecteur est prié d’examiner attentivement les DP et de ne pas leur accorder une confiance excessive. Sauf si la loi applicable l’exige, il n’y a aucune intention ni obligation de mettre à jour ou de réviser les DP, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, et toute obligation en ce sens est expressément déclinée.