Corporation de Minéraux Stratégiques du Maroc publie les premiers résultats d’échantillonnage de la propriété Tifernine

MONTRÉAL, 21 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation de Minéraux Stratégiques du Maroc (TSXV : MCC) (« Corporation de Minéraux Stratégiques du Maroc » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer les résultats de son programme d’échantillonnage en rainures et d’échantillons choisis réalisé en juillet 2025 sur la propriété Tifernine, située au sud-est de Ouarzazate, au Royaume du Maroc, où la Société détient une option lui permettant d’acquérir une participation de 100 %.

Aperçu du programme d’échantillonnage

La propriété Tifernine couvre une superficie d’environ 16 km² et recèle plusieurs structures minéralisées subverticales situées dans la partie nord-est du permis.

Structure ST1 , la plus étendue, affleure sur une longueur de 600 mètres et atteint jusqu’à 11 mètres de largeur.

, la plus étendue, affleure sur une longueur de 600 mètres et atteint jusqu’à 11 mètres de largeur. Structures ST2 et ST3, situées à proximité, s’étendent respectivement sur 100 et 110 mètres, avec des largeurs pouvant atteindre 2 mètres.





Au total, 14 rainures (76 échantillons individuels, excluant les blancs, standards et duplicatas QA/QC) ont été prélevées le long de ST1, chacune représentant un intervalle d’un mètre dans les zones minéralisées. De plus, cinq échantillons choisis ont été collectés sur ST2 et ST3. Tous les échantillons ont été analysés au laboratoire Afrilab de Marrakech, Maroc.

Note : Les échantillons choisis sont de nature sélective et peuvent ne pas être représentatifs de la minéralisation globale ni du contenu métallique réel.





Figure 1 : Localisation des structures minéralisées avec les échantillons en rainures (Tif -01 à Tif-14) et choisis (Tif -15 à Tif-19) sur la propriété Tifernine.

Faits saillants du programme d’échantillonnage

5 échantillons en rainure titrant plus de 1,00 % Cu , avec une valeur maximale de 2,30 % Cu .

, avec une valeur maximale de . 3 échantillons en rainure titrant plus de 1,00 % CuOX , avec un maximum de 1,72 % CuOX .

, avec un maximum de . 3 échantillons choisis titrant plus de 0,50 % Cu , incluant 1,89 % Cu (échantillon Tif-16, ST3).

, incluant (échantillon Tif-16, ST3). 42 échantillons au-dessus de la limite de détection pour l’or (>0,05 g/t Au), avec un maximum de 0,30 g/t Au (échantillon Tif-16).

(échantillon Tif-16). 13 échantillons présentant des teneurs en zinc supérieures à 0,50 % Zn, incluant un maximum de 17,75 % Zn (échantillon Tif-07).





(Voir le Tableau 1 pour les résultats moyens des rainures.)

Échantillons longueur

(m) Au* (g/t) Ag

*(ppm) Cu

*(ppm) CuOX

(ppm) Pb

*(ppm) Zn

*(ppm) Tif-01 2 0,025 2,81 446 306 683 314 Tif-02 3 0,119 3,61 923 489 459 6193 Tif-03 3 0,078 1,75 276 176 398 4829 Tif-04 4 0,025 1,03 123 58 154 137 Tif-05 5 0,086 2,50 582 362 558 535 Tif-06 5 0,097 1,19 2288 1166 182 596 Tif-07 8 0,077 2,81 3135 1911 555 26449 Tif-08 8 0,088 1,87 2618 1463 339 2867 Tif-09 11 0,070 1,80 5644 3946 240 1013 Tif-10 10 0,090 1,67 4144 2274 767 705 Tif-11 2 0,121 6,42 2753 1543 2511 3450 Tif-12 4 0,076 5,02 3620 476 2878 9566 Tif-13 5 0,046 2,35 1368 636 134 2111 Tif-14 6 0,061 0,86 1349 584 59 1722

« Les résultats confirment la présence de minéralisation cuprifère à haute teneur dans les structures affleurantes et mettent en évidence d’importantes anomalies en cuivre », a déclaré Pierre-Olivier Goulet, vice-président, développement corporatif. « À Tifernine, la minéralisation est contrôlée par les structures (veines et zones de cisaillement), avec des largeurs atteignant jusqu’à 11 mètres. Les teneurs anomales en or soulignent le potentiel inexploité en or de la propriété, tandis que les fortes teneurs en zinc confirment son caractère polymétallique. Collectivement, ces résultats démontrent l’ampleur et le potentiel de Tifernine. »

La Société prépare actuellement un programme de suivi qui comprendra de la cartographie géologique détaillée et des tranchées afin d’évaluer la continuité de la minéralisation et de générer de nouvelles cibles sur l’ensemble de la propriété Tifernine.





Figure 2 : Échantillons de surface montrant la minéralisation en cuivre sur la propriété Tifernine.

À propos de la propriété cuprifère Tifernine

Le projet cuprifère Tifernine couvre une superficie d’environ 16 km² et est situé au sud-est d’Ouarzazate, au Maroc, accessible par la route nationale N9 reliant Ouarzazate à Zagora. La propriété se trouve à seulement 10 km de la propriété BMR, où Minéraux Stratégiques de Maroc détient également une option d’acquisition de 100 % (voir communiqué de presse du 11 juillet 2024).

Sur le plan géologique, la propriété Tifernine est constituée d’un complexe rhyolitique et andésitique de l’Édiacarien, recoupé par des failles orientées ENE-OSO. Elle comprend plusieurs structures subverticales, chacune s’étendant sur environ 600 mètres de longueur et jusqu’à 11 mètres de largeur. Ces structures présentent localement une bréchification et contiennent des veines de quartz-carbonate. La minéralisation cuprifère se retrouve à la fois dans les veines et sous forme disséminée dans les roches volcaniques.

À propos de Corporation de Minéraux Stratégiques de Maroc

Corporation de Minéraux Stratégiques du Maroc est une société canadienne d'exploration minière qui se concentre sur l'acquisition, l'exploration et, si cela est justifié, le développement de propriétés de ressources naturelles intéressantes au Canada et au Maroc.

Personne qualifiée

Le contenu technique et scientifique de ce communiqué a été revu et approuvé par Merouane Rachidi, Ph.D., P.Geo., une personne qualifiée indépendante telle que définie dans le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers (« Règlement 43-101 »).

Méthode d’analyse des échantillons

Les échantillons ont été préparés par African Laboratory for Mining and Environment (« Afrilab ») à Marrakech, Maroc. Tous les échantillons ont été analysés pour l’argent, le cuivre, le cuivre oxydé (CuOX), le fer, le plomb et le zinc par digestion à l’eau régale, suivie d’une finition par spectroscopie d’absorption atomique (AAS). Les échantillons présentant une teneur en cuivre supérieure à 5 % ont été réanalysés par titrage volumétrique.

L’or a été dosé par essai au feu. Des standards et des blancs ont été insérés tous les 30 échantillons, en plus des standards, blancs et duplicatas de pulpe insérés par Afrilab.

Énoncés prospectifs et exclusion de responsabilité

Certaines informations contenues dans le présent document peuvent constituer des « informations prospectives » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide d’une terminologie prospective telle que « sera », « attendu », ou des variations de ces mots et expressions, ou des déclarations selon lesquelles certaines actions, certains événements ou certains résultats « se produiront ». Les énoncés prospectifs, y compris les énoncés relatifs à l'utilisation prévue du produit net du placement, sont basés sur les estimations de la Société et sont soumis à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, les performances ou les réalisations de la Société soient matériellement différents de ceux exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs ou ces informations prospectives. Il n’y a aucune garantie que ces déclarations se révèlent exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer matériellement de ceux anticipés dans ces déclarations. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux déclarations et informations prospectives. La Société ne mettra pas à jour les déclarations ou informations prospectives qui sont incorporées par référence dans le présent document, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué de presse.

