L’intervention de la Croix-Rouge en réponse aux feux de forêt de 2025 est la plus vaste des dernières années au pays

OTTAWA, 21 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Croix-Rouge canadienne a annoncé aujourd’hui que les opérations en réponse aux feux de forêt de 2025 sont les plus vastes menées au pays au cours des dernières années. Depuis mai, la Croix-Rouge a offert de l’aide humanitaire aux personnes touchées par les feux de forêt en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario et au Canada atlantique. L’ampleur de ces interventions dépasse celles en réponse à la pandémie de COVID-19. Jusqu’à maintenant, un mégasite d’hébergement d’urgence pouvant accueillir plus de 3 000 personnes a été ouvert, 1 200 membres du personnel ont été déployés, 52 000 personnes ont été inscrites, 815 vols ont été organisés pour le transport de 10 000 personnes, et 200 000 nuitées à l’hôtel ont été réservées.

Les données recueillies à l’occasion de cette saison des feux de forêt démontrent que l’ampleur et la complexité des interventions au Canada atteignent de nouveaux sommets, ce qui souligne l’importance de se préparer à de futures situations d’urgence. À cet effet, la Croix-Rouge recommande :

le renforcement des capacités en réponse à différents événements qui pourraient survenir au Canada;

un investissement permanent en soutien aux capacités d’intervention civiles, comme les effectifs humanitaires de la Croix-Rouge;

une coordination accrue entre les gouvernements et l’ensemble des acteurs du secteur d’intervention d’urgence.



La hausse actuelle du volume d’interventions témoigne d’une tendance qui se confirme d’année en année : les situations d’urgence au Canada se font de plus en plus graves et fréquentes. Les investissements continus dans les capacités d’intervention civiles pancanadiennes, comme ceux rendus possibles grâce au programme d’appui de la main-d’œuvre humanitaire du gouvernement du Canada, doivent être préservés puisqu’ils sont essentiels au maintien des ressources nécessaires pour faire face à cette hausse des situations d’urgence.

CITATION :

« La présente saison des interventions marque un tournant décisif : plus de 1 200 membres du personnel de la Croix-Rouge ont été mobilisés en appui à nos opérations au Manitoba, en Saskatchewan, en Ontario et dans les provinces de l’Atlantique. Il s’agit du plus important déploiement national de notre histoire contemporaine, et les besoins ne cessent de croître. Notre expertise nous permet de renforcer nos interventions pour répondre à la demande. Toutefois, il est impératif d’investir durablement dans nos capacités d’intervention civiles. Ces événements ne sont plus considérés comme des exceptions : ils font partie de notre nouvelle réalité. »

Conrad Sauvé, président et chef de la direction de la Croix-Rouge canadienne

EN BREF

Jusqu’à maintenant, au cours de la saison des feux de forêt de 2025, la Croix-Rouge a:

déployé 1 200 membres de son personnel en soutien aux interventions d’urgence, dont 630 bénévoles qui ont effectué plus de 88 000 heures de bénévolat;

réservé 815 vols pour transporter plus de 10 000 passagers et passagères ayant reçu l’ordre d’évacuer leur communauté;

géré 45 centres d’accueil et d’information dans quatre provinces;

exploité 11 centres d’hébergement d’urgence, dont un mégasite d’hébergement pouvant accueillir plus de 3 000 personnes à Winnipeg.

Pour obtenir davantage de renseignements sur les interventions en cours, consultez le site croixrouge.ca.

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

Des images et des séquences de rouleau B des interventions en réponse aux feux de forêt sont offertes sur demande.

@croixrougecanada.bsky.social | facebook.com/CroixRougeQuebec | croixrouge.ca/blogue

Demandes de renseignements sur les dons : ComptezSurNous@croixrouge.ca ou 1 800 418-1111

À propos de la Croix-Rouge canadienne

Que ce soit ici ou à l’étranger, la Croix-Rouge s’assure d’être auprès de la population avant, pendant et après une catastrophe. En tant que membre du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui est composé de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du Comité international de la Croix-Rouge et de 191 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Croix-Rouge canadienne a pour mission d’appuyer les personnes et les collectivités du Canada et du monde entier en cas de besoin et de les aider à renforcer leur résilience.



RELATIONS AVEC LES MÉDIAS

En français et au Québec : communication@croixrouge.ca ou 1 888 418-9111

En anglais : media@redcross.ca ou 1 877 599-9602