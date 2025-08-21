Investeringsforeningen ValueInvest Danmark – Halvårsrapport 2025

Bestyrelsen for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark har i dag den 21. august 2025 godkendt foreningens halvårsrapport for 2025. Rapporten, der ikke er revideret, er vedhæftet denne meddelelse.

Halvårsrapporten kan endvidere downloades fra foreningens hjemmeside https://www.valueinvest.dk/ samt rekvireres ved henvendelse til Invest Administration A/S, Badstuestræde 20, 1209 København K, tlf. 3814 6600.

