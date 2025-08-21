Halvårsrapport for Investeringsforeningen Sydinvest

Selskabsmeddelelse 28/2025

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Sydinvest har i dag den 21. august 2025 behandlet og godkendt halvårsrapporten for 2025.

Foreningens samlede resultat for første halvår 2025 blev et overskud på 0,2 mia. kroner mod et overskud på 2,3 mia. kroner i første halvår 2024.

Download/bestil rapporten

Halvårsrapport 2025 for Investeringsforeningen Sydinvest er vedlagt og kan downloades på sydinvest.dk eller bestilles via tlf. 74 37 33 00.

Venlig hilsen



Investeringsforeningen Sydinvest

Linda Sandris Larsen

Bestyrelsesformand

Vedhæftet fil