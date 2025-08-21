2. kvartal 2025: Driftsresultater bedre end forventet





Selskabsmeddelelse nr. 11-2025

21. august 2025

North Media koncern CEO Lasse Ingemann Brodt om udviklingen i 2. kvartal 2025:

”Vi leverede driftsresultater i 2. kvartal 2025, som var bedre end forventet. Det skyldtes primært, at vi så de første positive effekter af omlægningen af forretningsmodellen for den svenske distributionsforretning SDR med fokus på maskinel pakning af tryksager og overtagelse af lokalsalget fra tidligere franchisetagere. Samtidig blev EBITDA-tabet i Bekey reduceret. De positive effekter danner grundlag for opjusteringen af forventningerne til driftsresultaterne for helåret, offentliggjort i sidste uge.”



Finansielle nøgletal:

DKK mio. 2. kvartal 2. kvartal år til dato

2025 2024 2025 2024 Omsætning 342,3 343,1 652,8 662,0 EBITDA 48,4 60,6 59,0 101,5 EBIT 32,4 44,1 31,0 56,2 Overskudsgrad, % 9,5 12,9 4,7 8,5 Afkast på værdipapirer 92,7 141,2 -59,0 296,9 Pengestrømme fra driften 48,8 39,6 25,8 36,5 Frie pengestrømme 32,4 6,3 -3,0 3,0

Udviklingen i forretningsområderne i 2. kvartal 2025

Last Mile (FK Distribution og SDR)

Omsætningen udgjorde 300 mio. kr. mod 302 mio. kr. i samme periode sidste år. Den fortsat positive effekt fra overtagelsen af lokalsalget fra tidligere franchisepartnere i SDR opvejede stort set den ventede volumennedgang i FK Distribution. Som forventet faldt EBITDA 25 % til 46 mio. kr. Faldet skyldtes primært udrulningen af maskinel pakning til Sverige, omstillingen af SDR samt øgede kapacitetsomkostninger i FK Distribution, herunder effekten af lønreguleringer for danske omdelere i 2024. Driftsresultatet (EBIT) faldt til 34 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på 11 %.

Digital Services (BoligPortal, Dayli og Bekey)

Omsætningen steg 2 % til 42 mio. kr., drevet af 7 % vækst i BoligPortal fra partnerskaber og lejere. EBITDA blev 2 mio. kr. mod 0 kr. i 2. kvartal 2024, som følge af fremgang i BoligPortal og et reduceret tab i Bekey. Driftsresultatet (EBIT) udgjorde 0 kr. mod -2 mio. kr. i samme periode sidste år, hvilket gav en overskudsgrad på 1 %.

Resultater år til dato

Koncernens omsætning i 1. halvår 2025 faldt 2% til 653 mio. kr., påvirket af Last Mile, hvor fremgangen i SDR ikke kunne opveje effekten af volumennedgang i FK Distribution, mens Digital Services leverede 3% vækst. EBITDA faldt 42% til 59 mio. kr., primært på grund af øgede omkostninger i Last Mile til maskinel pakning for SDR og omstilling af forretningen, mens Digital Services leverede fremgang. EBIT faldt 45% til 31 mio. kr. drevet af udviklingen i omsætning og EBITDA. Overskudsgraden blev 4,7%.

Finansielle forventninger til 2025

Som meddelt i selskabsmeddelelse nr. 10 af 14 august 2025 er koncernens forventninger til driftsresultaterne for 2025 opjusteret. Omsætningen forventes nu at blive 1.270-1.315 mio. kr., EBITDA at udgøre 105-130 mio. kr. og EBIT at udgøre 50-75 mio. kr.



Telekonference

Koncern CEO Lasse Ingemann Brodt og Ask Illum Jessen, CICO, præsenterer delårsrapporten ved en telekonference på dansk på HC Andersen Capitals platform den 22. august 2025 kl. 14:00. Tilmelding kan ske via dette link.

Yderligere oplysninger:

Koncern CEO Lasse Ingeman Brodt, telefon +45 2024 3292

North Media udvikler og driver platforme til transaktioner mellem erhvervslivet og forbrugerne. Platformene matcher forbrugerne med de rette produkter inden for dagligvarer, lejeboliger, jobs og digitale adgangsløsninger. North Media har to forretningsområder: Last Mile: FK Distribution og SDR Svensk Direktreklam er blandt henholdsvis Danmarks og Sveriges førende distributør af tilbuds -og ugeaviser. Digital Services: tre virksomheder med potentiale for vækst, stigende indtjening og skalering: BoligPortal er Danmarks største formidler af lejeboliger og services til udlejere og lejere. Dayli (MineTilbud) er en førende digital tilbudsplatform. Bekey leverer digital adgang til låste opgange og hoveddøre for hjemmeplejen og leverandører af pakker, dagligvarer, måltidskasser m.fl.

