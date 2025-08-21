Stingray élargit son offre musicale et vidéo avec 29 chaînes FAST sur Amazon Fire TV Channels

MONTRÉAL, 21 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B), un chef de file de la distribution de contenus musicaux et vidéo, des services aux entreprises et des solutions publicitaires, a annoncé aujourd'hui le lancement de 29 chaînes FAST sur Amazon Fire TV Channels aux États-Unis, augmentant considérablement son offre de contenu sur la populaire plateforme de streaming.

Cette vaste sélection inclut une gamme diversifiée de chaînes musicales telles que TikTok Radio, The Spa, Classic Rock, Hot Country, Greatest Hits, 80's, Pop Adult, Hip Hop, Hit List, Soul Storm, Latin Pop, 70's, Romance Latino, Easy Listening, Smooth Jazz, 90's, K-Pop, Country Greats, Jukebox Oldies et Soft Hits. Pour un accès facile et intuitif, toutes les chaînes musicales de Stingray sont disponibles dans la catégorie Musique sur Amazon Fire TV Channels, permettant aux utilisateurs de trouver rapidement leurs expériences musicales préférées.

L'offre de chaînes vidéo de Stingray s'agrandit avec l'ajout de trois nouveautés : EarthDay 365 Spanish, Free Riding et Loupe Art. Celles-ci complètent une riche sélection qui inclut déjà les populaires Naturescape et ZenLIFE, ainsi que les chaînes d’ambiance Cozy Café, Stargaze, Cityscapes, Holidayscapes, Movie Music et EarthDay 365.

« Cette expansion s'inscrit directement dans notre stratégie visant à offrir un contenu diversifié à une audience mondiale », a expliqué Jim Riley, président de la division américaine de Stingray. « Avec 31 chaînes FAST sur Amazon Fire TV Channels, nous proposons une offre musicale et vidéo complète. Ce lancement réaffirme notre engagement à fournir des divertissements immersifs et de haute qualité qui enrichissent le quotidien des utilisateurs. »

La sélection est conçue pour offrir une trame sonore parfaite ou une ambiance visuelle captivante. Les chaînes musicales couvrent tous les genres et toutes les époques, tandis que les chaînes vidéo sont pensées pour transformer l'environnement de l'utilisateur. Les téléspectateurs peuvent ainsi explorer la nature toute l'année avec EarthDay 365 et sa version espagnole, ressentir l'adrénaline des aventures en plein air de Free Riding, ou découvrir les œuvres d'artistes contemporains grâce aux listes de lecture d'art numérique de Loupe Art.

Cette expansion s'inscrit dans la continuité du succès rencontré par les chaînes Naturescape et ZenLIFE, qui continuent d'offrir aux téléspectateurs des contenus apaisants et axés sur le bien-être.

Toutes les chaînes sont désormais disponibles pour les utilisateurs d'Amazon Fire TV Channels aux États-Unis sans coût supplémentaire sur les appareils Fire TV, Fire tablet et Echo Show.

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, 97 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d’infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d’affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l’IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d’Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 30 000 grands magasins. Stingray emploie près de 1 000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.