Hvidbjerg Bank A/S, halvårsrapport for 1. halvår 2025

1. halvår 2025 i overskrifter:
- Resultat før skat er på 20,4 mio. kr. for 1. halvår 2025, mod 21,6 mio. kr. i samme periode sidste år. Resultat efter skat udgør 16,1 mio. kr., mod 16,5 mio. kr. sidste år.
- Resultatet før skat forrenter egenkapitalen med 14,0 % p.a.
- Banken opjusterede d. 7. juli 2025 forventningerne til et resultat før skat for 2025 fra intervallet 27 – 32 mio. kr., til intervallet 30 – 35 mio. kr. før skat.
- Nettorenter og gebyrer udgør 69,8 mio. kr., mod 66,6 mio. kr. sidste år og er påvirket af udbytter fra sektorselskaber, men også fremgang i gebyrer og provisioner.
- Omkostninger til personale og administration stiger med 2,4 mio. kr. – en stigning på 5,3 %.
- Basisindtjeningen stiger med 0,8 mio. kr. i forhold til sidste år, til nu at udgøre 20,4 mio. kr.
- Kursreguleringer udgør -0,1 mio. kr. mod 1,8 mio. kr. sidste år, hvilket skyldes at der er udbetalt udbytter fra sektorselskaberne, som har reduceret værdien af aktierne.
- Banken har fortsat lave nedskrivninger, der udgør 1,4 mio. kr. og dermed på samme niveau som sidste år.
- Udlånet er steget med 84,5 mio. kr. (9,0 %) i forhold til sidste år.
- Indlånet stiger med 91,9 mio. kr. (6,2 %) i forhold til sidste år og vidner om en fortsat opsparing blandt bankens kunder.
- Kapitalprocenten udgør 23,2 %, mens det individuelle solvensbehov er opgjort til 10,2 %, hvorfor overdækningen er på 13,0 %. Overdækningen efter bufferkrav og NEP-krav udgør 4,2 %.
