Ergebnisse der ordentlichen Hauptversammlung 2025

DÜSSELDORF, 21. August 2025 – Auf der heute in Düsseldorf abgehaltenen Hauptversammlung der CLIQ Digital AG wurden alle Beschlüsse mit einer Ausnahme ordnungsgemäß gefasst. Der vollständige Wortlaut aller Beschlüsse war in der am 14. Juli 2025 veröffentlichten Einladung zur Hauptversammlung 2025 an die Aktionäre enthalten und ist zusammen mit den vollständigen Abstimmungsergebnissen unter https://cliqdigital.com/investors/news-events#investors-news_events-agm verfügbar sind.



An der Hauptversammlung nahmen Aktionäre teil, die 45 % des gesamten ausgegebenen Aktienkapitals und 50 % des gesamten stimmberechtigten Aktienkapitals (d. h. ausgegebenes Aktienkapital abzüglich eigener Aktien) vertraten.

Die folgenden Tagesordnungspunkte (TOP) wurden mit mehr als 94 % des anwesenden stimmberechtigten Aktienkapitals beschlossen:

Beschlussfassung Ja-Stimmen in % TOP 2. Verwendung des Bilanzgewinns 2.798.742 98.30% TOP 3. Entlastung des Vorstands 2.641.734 96.86% TOP 4. Entlastung des Aufsichtsrats 2.742.330 97.01% TOP 5. Wahl des Abschlussprüfers 2.773.671 97.40% TOP 6. Wiederwahl des Aufsichtsrats >2.737.519 >96.26% TOP 8. Erneuerung der Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien 2.702.084 94.91%

Über Tagesordnungspunkt 7, der ein öffentliches Teilrückkaufangebot für Aktien und eine Kapitalherabsetzung durch Einziehung der zurückgekauften Aktien betraf, hat die Hauptversammlung nicht beschlossen.

Dividende

Die Hauptversammlung hat für das Geschäftsjahr 2024 die Ausschüttung einer ordentlichen Dividende (Tagesordnungspunkt 2) von 0,04 € je Aktie beschlossen. Der Dividendenzeitplan sieht wie folgt aus:

Ex-Dividenden-Tag: Freitag, 22. August 2025

Stich- / Record-Tag: Montag, 25. August 2025

Auszahlung: Dienstag, 26. August 2025.





Der verbleibende Bilanzgewinn der CLIQ Digital AG nach Dividendenausschüttung wird auf das nächste Geschäftsjahr vorgetragen.

Stellungnahme des Vorstands

„Im Namen des Vorstands danke ich unseren Aktionären für ihr anhaltendes Vertrauen und ihre Unterstützung“, sagte Luc Voncken, CEO der CLIQ Digital AG.

Ansprechpartner

Investor Relations:

Sebastian McCoskrie, s.mccoskrie@cliqdigital.com, +49 151 52043659





Finanzkalender

Finanzbericht Q3/9M 2025 und Telefonkonferenz Donnerstag 6. November 2025





Über CLIQ

Der CLIQ-Konzern ist ein datengesteuertes Online-Performance-Marketing-Unternehmen, das gebündelte, abonnementbasierte digitale Produkte an Verbraucher weltweit verkauft. Der Konzern lizenziert Content von Partnern, bündelt ihn zu digitalen Produkten und verkauft diese mittels Performance-Marketing. CLIQ ist Experte darin, das Interesse der Verbraucher in Umsatz umzuwandeln, indem es den Online-Traffic mithilfe eines Omnichannel-Ansatzes monetarisiert.

Zum 30. Juni 2025 war CLIQ in 40 Ländern tätig und beschäftigte 109 Mitarbeiter aus 28 verschiedenen Nationen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und Büros in Amsterdam und Paris. CLIQ ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A35JS4, ISIN: DE000A35JS40) und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index.

Besuchen Sie unsere Website https://cliqdigital.com/investors. Hier finden Sie alle Veröffentlichungen und weitere Informationen zu CLIQ. Folgen Sie uns auch gern auf LinkedIn.