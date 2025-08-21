Les nouveaux taux de collecte nationaux publiés par AgriRÉCUP/Cleanfarms font état de progrès importants dans la récupération des plastiques agricoles

SAINT-BRUNO-DE-MONTARVILLE, Québec, 21 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors qu'AgriRÉCUP/Cleanfarms célèbre quinze ans de soutien aux agriculteurs canadiens en gestion responsable des plastiques agricoles, l'organisation fait état d'importants progrès dans les taux de récupération à l'échelle nationale.

AgriRÉCUP/Cleanfarms a collecté un total de 10,1 millions de kilogrammes de plastiques agricoles en 2024. Il s’agit d’une augmentation par rapport aux 9,2 millions de kg collectés en 2023.

Par rapport à la moyenne nationale sur trois ans, le taux de collecte des contenants de moins de 23 litres a atteint 81 %, contre 78 % en 2023. De même, le taux de récupération des contenants de vrac est passé de 59 à 62 %. En Saskatchewan, la collecte des sacs-silos à grains a atteint 69 %, poursuivant ainsi sa tendance à la hausse.

« Nous voyons les résultats de partenariats solides et d’un travail acharné sur le terrain », a déclaré Barry Friesen, directeur général d’AgriRÉCUP/Cleanfarms. Il ajoute : « Ce sont les agriculteurs qui préparent correctement leurs matériaux. Ils les apportent aux points de dépôt où du personnel s’en occupe. Nos partenaires recycleurs font circuler ces matériaux tout au long de la chaîne de valeur et rendent cela possible, jour après jour ».

Faits marquants au niveau provincial :

Colombie-Britannique : Cette province a vu 88 000 kg collectés en 2024, dont 37 000 kg de contenants de produits chimiques agricoles, 38 400 kg de pellicules de plastiques agricoles, de sacs-silos à grains et de ficelles. S’y ajoutent 12 500 kg de pesticides et de médicaments périmés pour les animaux.

Alberta : La récupération des petits contenants a atteint 456 000 kg contre 416 000 kg en 2023.

Saskatchewan : Les volumes de collecte de contenants de vrac ont touché les 50 200 unités (44 200 unités en 2023). De plus, la récupération des sacs-silos à grains inscrit une augmentation pour atteindre 1,77 million de kg (1,52 million de kg en 2023).

Manitoba : La collecte des petits contenants affiche 263 000 kg (183 000 kg en 2023). Celle de la pellicule de plastique et de la ficelle agricole a atteint 94 000 kg (60 800 kg en 2023).

Ontario : Les volumes de contenants de vrac ont augmenté de 4 560 unités en 2023 à 4 940 unités en 2024.

Québec : La collecte de pellicule de plastique et de ficelles a bondi à 2,3 millions de kg (1,47 million de kg en 2023). La collecte de tubulure acéricole a progressé pour atteindre 732 600 kg (572 000 kg en 2023).

Nouveau-Brunswick : Les collectes de pesticides non utiles et de médicaments périmés pour animaux ont atteint 17 700 kg (une augmentation de 12 % par rapport à la dernière collecte tenue en 2021).

Nouvelle-Écosse : La collecte de petits contenants a plus que doublé, passant à 14 700 kg contre 6 800 kg.

Île-du-Prince-Édouard : La collecte de pellicule de plastique et de ficelles agricoles a culminé à 101 000 kg (contre 67 600 kg).



Tournée vers le futur, l’équipe d’AgriRÉCUP/Cleanfarms s’efforce d’atteindre davantage d’agriculteurs, d’étendre les programmes et de poursuivre sur sa lancée. Elle vise des taux de récupération encore plus élevés en 2025.

Pour en apprendre davantage, veuillez consulter notre « Rapport annuel 2024 ».

Au sujet d’AgriRÉCUP/Cleanfarms

AgriRÉCUP/Cleanfarms est l’organisme de l’industrie agricole dédié à la saine gouvernance en agriculture. Il contribue à un environnement plus sain et à un futur plus durable. AgriRÉCUP/Cleanfarms récupère et recycle les plastiques agricoles, y compris les emballages et produits en plastique de l’industrie. L’organisme est financé par ses membres œuvrant dans les secteurs de la phytoprotection, des semences, des fertilisants, des médicaments vétérinaires, de l’industrie des plastiques agricoles et acéricoles. Les membres de son équipe se trouvent en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Québec et dans les Maritimes.

