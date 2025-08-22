Stockwik publicerar delårsrapport 1 januari - 30 juni 2025

GOD ORGANISK UTVECKLING OCH LYCKAD REFINANSIERING

Tack vare fortsatt fokus på effektiviseringar i såväl dotterbolagen som i koncernledningen ökade rörelseresultatet organiskt för femte kvartalet i följd. EBITA ökade med 38,4% och nettoomsättningen med 10,8% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I juni säkrades dessutom koncernens långsiktiga finansiering med en obligation på förbättrade villkor.

1 APRIL - 30 JUNI 2025 Nettoomsättning 236,5 (213,6) MSEK. Ökning med 10,8 procent, varav 10,8 procent organisk.

EBITDA 19,1 (16,8) MSEK. Ökning med 13,6 procent, varav 13,6 procent organisk.

EBITA 8,4 (6,1) MSEK. Ökning med 38,4 procent, varav 38,4 procent organisk.

EBIT 6,7 (4,1) MSEK. Ökning med 64,0 procent.

Resultat före skatt minskade till -15,7 (-9,0) MSEK.

Periodens resultat minskade till -14,9 (-8,6) MSEK.

Ett nytt seniort säkerställt obligationslån med volym 400 MSEK och löptid 4 år ersatte befintligt obligationslån om 350 MSEK på förbättrade villkor. 1 JANUARI - 30 JUNI 2025 Nettoomsättning 436,6 (414,4) MSEK. Ökning med 5,4 procent, varav 5,4 procent organisk.

EBITDA 43,4 (39,3) MSEK. Ökning med 10,4 procent, varav 10,4 procent organisk.

EBITA 22,0 (18,0) MSEK. Ökning med 22,2 procent, varav 22,2 procent organisk.

EBIT 18,7 (13,9) MSEK. Ökning med 34,2 procent.

Resultat före skatt minskade till -14,5 (-12,7) MSEK.

Periodens resultat minskade till -13,6 (-11,8) MSEK.

FINANSIELL SAMMANSTÄLLNING

MSEK apr-jun 2025 apr-jun 2024 jan-jun 2025 jan-jun 2024 jul 2024-jun 2025 jan-dec 2024 Nettoomsättning 236,5 213,6 436,6 414,4 873,1 850,9 Bruttomarginal, % 55,5% 59,3% 59,0% 60,6% 58,7% 59,5% EBITDA 19,1 16,8 43,4 39,3 99,1 95,1 EBITDA-marginal, % 8,1% 7,9% 9,9% 9,5% 11,4% 11,2% Justerad EBITDA1) 21,8 19,3 48,5 44,5 107,8 103,9 Justerad EBITDA-marginal, % 9,2% 9,0% 11,1% 10,7% 12,4% 12,2% EBITA 8,4 6,1 22,0 18,0 56,3 52,4 EBITA-marginal, % 3,6% 2,9% 5,0% 4,3% 6,5% 6,2% Justerad EBITA2) 11,2 7,2 27,1 21,8 61,4 56,2 Justerad EBITA-marginal, % 4,7% 3,4% 6,2% 5,3% 7,0% 6,6% EBIT 6,7 4,1 18,7 13,9 49,5 44,8 EBIT-marginal, % 2,8% 1,9% 4,3% 3,4% 5,7% 5,3% Resultat före skatt -15,7 -9,0 -14,5 -12,7 -8,6 -6,8 Periodens resultat -14,9 -8,6 -13,6 -11,8 -15,5 -13,6 Kassaflöde från den löpande verksamheten -4,3 1,1 -4,4 14,2 41,3 59,9 Resultat per aktie före utspädning, SEK -2,36 -1,36 -2,15 -1,85 -2,46 -2,16 Resultat per aktie efter utspädning, SEK -2,36 -1,36 -2,15 -1,85 -2,46 -2,16 Medelantal anställda 414 398 405 398 408 404 Soliditet, %3) 16,6% 26,5% 16,6% 26,5% 16,6% 26,3% Nettoskuld 425,1 405,7 425,1 405,7 425,1 385,8 Nettoskuld/EBITDA - - - - 4,29 4,06 Nettoskuld/justerad EBITDA1) - - - - 3,94 3,71

Vid beräkningen av justerad EBITDA, som gjorts i enlighet med obligationsvillkor, har jämförelsestörande poster om 5,1 (5,2) MSEK hänförliga till omorganisationskostnader exkluderats för rapportperioden. Vid beräkningen av justerad EBITA har jämförelsestörande poster om 5,1 (3,8) MSEK hänförliga till omorganisationskostnader exkluderats för rapportperioden. Per 30 juni var balansomslutningen högre till följd av refinansieringen som pågick över rapportperiodens utgång, vilket tillfälligt påverkade soliditeten negativt.





För ytterligare information kontakta:

Urban Lindskog, VD och koncernchef

Stockwik Förvaltning AB (publ)

Mejl: info@stockwik.se

Om Stockwik

Stockwik erbjuder en bas för svenska kvalitetsföretag att utvecklas organiskt och via förvärv. Stockwiks bolag ska erbjuda värdeskapande produkter och tjänster till företagskunder. Stockwik är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med kortnamn STWK.

