Stockwik publicerar delårsrapport 1 januari - 30 juni 2025

GOD ORGANISK UTVECKLING OCH LYCKAD REFINANSIERING
Tack vare fortsatt fokus på effektiviseringar i såväl dotterbolagen som i koncernledningen ökade rörelseresultatet organiskt för femte kvartalet i följd. EBITA ökade med 38,4% och nettoomsättningen med 10,8% jämfört med motsvarande kvartal föregående år. I juni säkrades dessutom koncernens långsiktiga finansiering med en obligation på förbättrade villkor.
|1 APRIL - 30 JUNI 2025
|1 JANUARI - 30 JUNI 2025
FINANSIELL SAMMANSTÄLLNING
|MSEK
|apr-jun 2025
|apr-jun 2024
|jan-jun 2025
|jan-jun 2024
|jul 2024-jun 2025
|jan-dec 2024
|Nettoomsättning
|236,5
|213,6
|436,6
|414,4
|873,1
|850,9
|Bruttomarginal, %
|55,5%
|59,3%
|59,0%
|60,6%
|58,7%
|59,5%
|EBITDA
|19,1
|16,8
|43,4
|39,3
|99,1
|95,1
|EBITDA-marginal, %
|8,1%
|7,9%
|9,9%
|9,5%
|11,4%
|11,2%
|Justerad EBITDA1)
|21,8
|19,3
|48,5
|44,5
|107,8
|103,9
|Justerad EBITDA-marginal, %
|9,2%
|9,0%
|11,1%
|10,7%
|12,4%
|12,2%
|EBITA
|8,4
|6,1
|22,0
|18,0
|56,3
|52,4
|EBITA-marginal, %
|3,6%
|2,9%
|5,0%
|4,3%
|6,5%
|6,2%
|Justerad EBITA2)
|11,2
|7,2
|27,1
|21,8
|61,4
|56,2
|Justerad EBITA-marginal, %
|4,7%
|3,4%
|6,2%
|5,3%
|7,0%
|6,6%
|EBIT
|6,7
|4,1
|18,7
|13,9
|49,5
|44,8
|EBIT-marginal, %
|2,8%
|1,9%
|4,3%
|3,4%
|5,7%
|5,3%
|Resultat före skatt
|-15,7
|-9,0
|-14,5
|-12,7
|-8,6
|-6,8
|Periodens resultat
|-14,9
|-8,6
|-13,6
|-11,8
|-15,5
|-13,6
|Kassaflöde från den löpande verksamheten
|-4,3
|1,1
|-4,4
|14,2
|41,3
|59,9
|Resultat per aktie före utspädning, SEK
|-2,36
|-1,36
|-2,15
|-1,85
|-2,46
|-2,16
|Resultat per aktie efter utspädning, SEK
|-2,36
|-1,36
|-2,15
|-1,85
|-2,46
|-2,16
|Medelantal anställda
|414
|398
|405
|398
|408
|404
|Soliditet, %3)
|16,6%
|26,5%
|16,6%
|26,5%
|16,6%
|26,3%
|Nettoskuld
|425,1
|405,7
|425,1
|405,7
|425,1
|385,8
|Nettoskuld/EBITDA
|-
|-
|-
|-
|4,29
|4,06
|Nettoskuld/justerad EBITDA1)
|-
|-
|-
|-
|3,94
|3,71
- Vid beräkningen av justerad EBITDA, som gjorts i enlighet med obligationsvillkor, har jämförelsestörande poster om 5,1 (5,2) MSEK hänförliga till omorganisationskostnader exkluderats för rapportperioden.
- Vid beräkningen av justerad EBITA har jämförelsestörande poster om 5,1 (3,8) MSEK hänförliga till omorganisationskostnader exkluderats för rapportperioden.
- Per 30 juni var balansomslutningen högre till följd av refinansieringen som pågick över rapportperiodens utgång, vilket tillfälligt påverkade soliditeten negativt.
Informationen är sådan information som Stockwik Förvaltning AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2025 kl. 07:00 (CEST).
För ytterligare information kontakta:
Urban Lindskog, VD och koncernchef
Stockwik Förvaltning AB (publ)
Mejl: info@stockwik.se
Om Stockwik
Stockwik erbjuder en bas för svenska kvalitetsföretag att utvecklas organiskt och via förvärv. Stockwiks bolag ska erbjuda värdeskapande produkter och tjänster till företagskunder. Stockwik är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med kortnamn STWK.
Bilagor