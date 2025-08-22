HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 22.8.2025 KLO 9.00

Huhtamäki Oyj perustaa Euro Medium Term Note -ohjelman

Huhtamäki Oyj on perustanut 2 miljardin euron joukkovelkakirjalainaohjelman (Euro Medium Term Note, EMTN-ohjelma). Irlannin keskuspankki on hyväksynyt lainaohjelman esitteen 21.8.2025. Esite on saatavilla englanniksi Euronext Dublinin verkkosivuilla osoitteessa www.euronext.com/en/markets/dublin sekä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.huhtamaki.com/fi/sijoittajat/taloudellista-tietoa/velkasijoittajat.

BNP PARIBAS toimii EMTN-ohjelman järjestäjänä.

EMTN-ohjelman alla liikkeeseen lasketuista joukkovelkakirjoista saatuja varoja käytetään konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin.

Lisätietoja:

Tom Erander, rahoitusjohtaja, puh. +358 10 686 7893

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä

