Capgemini apporte à la Coupe du Monde de Rugby Féminin 2025 des analyses de match en temps réel, basées sur l’IA, une première pour World Rugby

TryZone IQ offrira des analyses de match en direct à l’écran tout au long de la compétition mondiale, permettant à des millions de fans de rugby de mieux comprendre les moments clés des matchs

Paris, 22 août 2025 – En tant que Partenaire Officiel de la Coupe du Monde de Rugby Féminin 2025, Capgemini dévoile aujourd’hui TryZone IQ, son innovation basée sur l’IA générative, qui fera ses débuts cette semaine. Il s’agit de la première utilisation de l’IA générative lors d’une Coupe du Monde de Rugby, venant soutenir l’équipe de commentateurs en fournissant pendant la compétition des analyses de match en temps réel et des informations contextuelles à travers les canaux de diffusion, les réseaux sociaux et les supports digitaux. Alors que plus de la moitié des fans de sport s’appuient désormais sur l’IA ou l’IA générative comme source principale d’information, et que 67 % recherchent une plateforme unique pour accéder à du contenu aggloméré1, TryZone IQ fournira des informations pertinentes et opportunes pour enrichir les récits éditoriaux et améliorer l’expérience des spectateurs, qu’ils soient passionnés ou novices.

Grâce à son expertise approfondie en technologie, données et IA, Capgemini a développé TryZone IQ pour offrir aux nouveaux fans de rugby le contexte nécessaire pour mieux comprendre le jeu. En collaboration avec World Rugby et Opta, Capgemini a étudié le comportement et les préférences des fans afin de concevoir des fonctionnalités qui transforment les données brutes en récits clairs et concis.

Les données historiques et en direct des matchs sont mises à jour chaque minute, incluant les actions des joueurs, la dynamique des équipes et les statistiques. Ces données sont traitées par un moteur d’IA générative pour produire des résumés textuels concis et informatifs à destination des analystes pendant les retransmissions. TryZone IQ a été conçu avec à l’esprit, une collaboration efficace entre l’humain et l’IA, enrichissant le flux éditorial des analystes rugby qui peuvent sélectionner et affiner les informations générées, gardant ainsi le contrôle sur celles-ci. Ces informations peuvent soutenir les commentaires en direct ou être intégrées de manière fluide sur les plateformes numériques et les réseaux sociaux, offrant des mises à jour intelligentes et contextualisées pour améliorer l’expérience de visionnage des fans, et leur permettant d’accéder aux informations du match en temps réel.

En collaboration avec World Rugby et Opta, Capgemini a contribué au développement de deux nouvelles visualisations à l’écran pour aider les spectateurs à mieux comprendre les moments clés du match. « Essais Attendus » utilise la même approche que dans le football avec ‘xG’2, pour montrer aux fans combien d'opportunités d'essai ont été créées par rapport au nombre réel d'essais marqués. « Menace offensive » traduit également des métriques en direct telles que la possession, le territoire et la dynamique en une barre de puissance en pourcentage à l’écran, indiquant quelle équipe domine actuellement le jeu et est la plus susceptible de marquer.

« Alors que le rugby féminin atteint de nouveaux sommets et que la Coupe du Monde attire l’attention mondiale, nous avons vu une opportunité unique d’appliquer l’innovation pour rendre le jeu plus captivant pour un public plus large, a déclaré Steven Webb, Directeur de la Technologie et de l’Innovation chez Capgemini au Royaume-Uni. Avec TryZone IQ, nous insufflons la puissance transformative de l’IA générative au cœur du jeu pour répondre aux attentes des fans d’aujourd’hui, qui recherchent des récits en temps réel, du contexte et de la clarté. C’est un excellent exemple de la manière dont l’innovation peut rapprocher les fans de l’action, tout en enrichissant leur expérience et leur plaisir. »

Le rugby féminin connaît une croissance rapide dans le monde entier, avec plus de 20 millions de téléspectateurs attendus pour la Coupe du Monde de Rugby Féminin 2025. Cette expansion attire de nouveaux publics et apporte un regard neuf au sport, séduisant des téléspectateurs qui découvrent pour la première fois les sensations procurées par le rugby. L’histoire du rugby est riche en traditions, stratégies et récits qui définissent le sport. Les analyses basées sur l’IA de Capgemini visent à soutenir cette dynamique en transformant des données complexes en informations claires et engageantes, enrichissant le récit et l’excitation de chaque match, et aidant les nouveaux fans à se connecter au sport dès leur première expérience.

Partageant des valeurs communes telles que la passion, l’esprit d’équipe et la diversité, Capgemini possède une longue tradition de sponsoring dans le rugby, incluant certaines des plus grandes compétitions masculines (Coupe du Monde de Rugby 2007 et 2023) et féminines (Coupe du Monde de Rugby 2021), ainsi que les HSBC World Rugby Sevens Series, en plus de son rôle de partenaire principal de la Coupe du Monde de Rugby Féminin 2025.

Depuis 2022, Capgemini joue un rôle clé dans la promotion de l’inclusivité dans le sport en tant que partenaire mondial de l’initiative Women in Rugby et en soutenant le programme de leadership féminin dans le rugby, Capgemini Women in Rugby Leadership Programme, pour accompagner une nouvelle génération de femmes leaders dans le rugby.

Découvrez comment Capgemini transforme le sport grâce à l’innovation technologique ici

1 ‘Beyond the game: The new era of AI-powered sports engagement’, Capgemini Research Institute, Juillet 2025

2 https://footballxg.com/

