C朗拿度香港行：出戰沙特超級盃東亞首秀及親臨亞洲唯一CR7® LIFE博物館

香港, Aug. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 足球狂熱繼續席捲香港！沙特超級盃本週歷史性首度登陸東亞，並由國際球壇巨星基斯坦奴·朗拿度（Cristiano Ronaldo）領銜登場。

可容納4萬名觀眾且極具代表性的香港大球場，於2025年8月19日至23日期間上演三場矚目大戰，包括兩場勝負攸關的準決賽與一場高潮迭起的總決賽。此輪精采大戰由森立體育主辦，並由中國香港足球總會及沙特阿拉伯足球協會全力支持。



這場國際體壇盛事吸引全球各地球迷親臨香港，將整座城市化身為期五天的足球狂熱天地。洋溢全城的激情並不會隨著終場哨聲而歇息，僅一海之隔的K11 MUSEA坐擁全新開幕的CR7® LIFE博物館，讓意猶未盡的訪客重溫C朗的輝煌職業生涯。

C朗領銜上陣 沙特超級盃首度登陸東亞

自2013年創辦以來，沙特超級盃從未於東亞地區舉行，今屆賽事不僅是極具標誌性的里程碑，而且更有力彰顯香港作為世界級頂尖體育娛樂舞台的重要地位。

在8月19日（星期二）的揭幕戰中，由C朗領軍的艾納斯與伊蒂哈德上演刺激萬分的準決賽，最終以2：1晉身決賽。

8月20日（星期三）的比賽中，吉達艾阿里5:1擊敗艾卡迪沙，贏得了另一張決賽入場券。總決賽將於8月23日（星期六）晚上8點（GMT +8）舉行，由C朗效力的艾納斯對陣吉達艾阿里，球迷們敬請期待首個在東亞誕生的沙特超級杯冠軍！



K11 MUSEA CR7® ️ LIFE博物館：探索足球傳奇故事

C朗球迷的熱血旅程將延續至近期開幕的CR7® LIFE香港博物館 ，這傳奇展覽透過一系列沉浸式體驗，展現史上其中一位最偉大足球員的卓越成就。

於2025年7月7日開幕的展館佔地12,000平方呎，以精心策劃的展品引領球迷從頭開始探索C朗的非凡人生與職業生涯：從家鄉馬德拉島的卑微出身，以至效力曼聯、皇家馬德里、祖雲達斯、艾納斯及葡萄牙國家隊時屢破紀錄的輝煌時刻。

博物館猶如足球發燒友的寶庫，展出C朗的2008年金球獎、金靴獎、歐洲聯賽冠軍盃，以及多件極具歷史意義的球衣，包括其職業生涯首戰時穿著的士砵亭28號球衣，以及首次奪得歐聯冠軍時披上的曼聯戰袍。



互動體驗亮點包括還原C朗專屬拍攝場景的「UR7 YouTube Studio」，以及讓球迷可透過AI技術與球王合成紀念照的「GOAT Photobooth」。離場前，訪客更可選購簽名球衣、稀有球星卡及特別版珍藏等獨家周邊商品。





CR7® LIFE博物館不僅是一場體育展覽，它更凝聚了造就C朗傳奇的重要瞬間，為足球迷與熱衷新奇體驗的旅客打造難忘旅程。無論是專程來港觀戰沙特超級盃的球迷，還是在其他日子到訪的旅客，博物館將足球熱情延伸至球場以外，帶來全方位的活力之旅。

沙特超級盃與CR7® LIFE博物館於今夏同步登陸香港，各位足球迷當然要把握這個訪港的完美時機，親睹體壇歷史之餘，並深入了解一代球王背後的動人故事。

立即投入香港足球熱潮！親身披甲上陣的C朗以及展現其燦爛成就的CR7® LIFE博物館，為整座城市注入無比精采動力。歡迎瀏覽 discoverhongkong.com，開始計劃你的躍動之旅。

