Valour feiert Erstnotierung der HBAR- und ICP-Staking-ETPs an der SIX Swiss Exchange mit dem traditionellen Glockenläuten

TORONTO, Aug. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies (das „Unternehmen“ oder „DeFi Technologies“) (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein FinTech-Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentralen Finanzlösungen („DeFi“) überbrückt, freut sich bekanntzugeben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. sowie Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour“) am 17. Juli 2025 an der traditionellen Glockenläutungszeremonie der SIX Swiss Exchange teilgenommen haben, um die erstmaligen Produkt-Listings von Valour in der Schweiz zu würdigen.

Am 17. Juli trat Valour offiziell in den Schweizer Markt ein und listete zwei Staking-ETPs an der SIX: 1Valour Hedera (HBAR) Physical Staking (ISIN: GB00BRC6JM96) und 1Valour Internet Computer (ICP) Physical Staking (ISIN: GB00BS2BDN04). Diese Zeremonie ist ein Zeichen für diesen Meilenstein und Valours stetige Expansion in Europa.

„Das heutige Glockenleuten an der SIX markiert einen wichtigen Schritt im Wachstum von Valour", so Johanna Belitz, Head of Nordics and DACH bei Valour. „Die Schweiz gehört zu den fortschrittlichsten Märkten für regulierte digitale Anlageprodukte, und wir freuen uns, einen einfachen und regelkonformen Zugang zu den nativen Protokollerträgen von HBAR und ICP anbieten zu können.“

„Unser Debüt an der SIX spiegelt die starke Nachfrage sowohl von institutionellen als auch von privaten Anlegern nach transparenten, ertragsgenerierenden digitalen Anlageprodukten wider“, ergänzte Elaine Buehler, Head of Products bei Valour. „Diese ETPs sind physisch gedeckt und beinhalten integrierte Staking-Erträge, die sich im Nettoinventarwert (NAV) widerspiegeln – so können Anleger an der Netzökonomie teilhaben, ohne selbst Wallets oder Verwahrung verwalten zu müssen.“

Über die gelisteten Produkte

1Valour Hedera (HBAR) Physical Staking (ISIN: GB00BRC6JM96)

HBAR ist der native Token des Hedera-Netzwerks, einem hochperformanten, auf Proof-of-Stake basierenden öffentlichen Ledger, das für Anwendungen auf Unternehmensniveau entwickelt wurde. Das ETP bietet eine Beteiligung an HBAR, wobei die Staking-Erträge dem Produkt gutgeschrieben und im Nettoinventarwert (NAV) berücksichtigt werden.

1Valour Internet Computer (ICP) Physical Staking (ISIN: GB00BS2BDN04)

ICP treibt "Internet Computer" an, ein dezentrales Netzwerk, das Web-Scale-Smart-Contracts ermöglicht. Das ETP bietet eine passive Beteiligung an ICP und integriert gleichzeitig die nativen Staking-Erträge in die Produktstruktur.

Mit diesen Produkten an der SIX bietet Valour nun über 75 ETPs in ganz Europa an – darunter Spotlight (Schweden), Börse Frankfurt (Deutschland), Euronext (Paris und Amsterdam) und nun auch SIX (Schweiz) – und liegt weiterhin auf Kurs, bis Ende 2025 100 ETPs zu erreichen. Die HBAR- und ICP-ETPs sind mehrfach gelistet und für Schweizer Anleger über bestehende Brokerage-Konten verfügbar.

Über DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein FinTech-Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen („DeFi“) überbrückt. Als erster am Nasdaq gelisteter Digital-Asset-Manager seiner Art bietet DeFi Technologies Aktionären eine diversifizierte Beteiligung an der breiteren dezentralen Wirtschaft durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu über 65 der innovativsten digitalen Vermögenswerte der Welt bietet; Stillman Digital, ein Prime Brokerage für digitale Vermögenswerte mit Schwerpunkt auf Ausführung und Verwahrung auf institutioneller Ebene; Reflexivity Research, das führende Forschungsarbeiten im Bereich der digitalen Vermögenswerte durchführt; Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien und Infrastruktur entwickelt; und DeFi Alpha, der interne Geschäftsbereich des Unternehmens für Arbitrage und Handel. Mit umfassender Expertise in den Bereichen Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Weitere Informationen finden Sie unter https://defi.tech/

Tochtergesellschaften von DeFi Technologies

Über Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour“) geben Exchange Traded Products („ETPs“) heraus, die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, über ihr herkömmliches Bankkonto einfach und sicher auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Weitere Informationen über Valour, zur Anmeldung oder für aktuelle Updates finden Sie unter valour.com.

Über Reflexivity Research

Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung hochwertiger, tiefgehender Research-Berichte für die Bitcoin- und Digital-Asset-Branche spezialisiert hat und Anleger mit wertvollen Erkenntnissen unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.reflexivityresearch.com/

Über Stillman Digital

Stillman Digital ist ein führender Liquiditätsanbieter für digitale Vermögenswerte und bietet Unternehmen grenzenlose Liquiditätslösungen, mit Schwerpunkt auf branchenführender Handelsausführung, Abwicklung und Technologie. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.stillmandigital.com

Über Neuronomics AG

Die Neuronomics AG ist ein Schweizer Vermögensverwaltungsunternehmen, das sich auf KI-gestützte quantitative Handelsstrategien spezialisiert. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz, Computer-Neurowissenschaft und quantitativer Finanzwissenschaft liefert Neuronomics hochmoderne Lösungen, die zu einer überlegenen risikobereinigten Performance auf den Finanzmärkten führen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.neuronomics.com/

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem die Notierung des 1Valour Hedera (HBAR) Physical Staking ETP und des 1Valour Internet Computer (ICP) Physical Staking ETP; die Entwicklung des Internet Computer-Protokolls und der Hedera-Blockchain; die Entwicklung weiterer ETPs und die bis Ende 2025 erwartete Anzahl von ETPs; das Vertrauen der Anleger in die ETPs von Valour; das Interesse und Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte; das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzdienstleistungen; die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften; sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Geschäftsmöglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren zählen unter anderem die Akzeptanz von Valour-ETPs durch Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors für dezentrale Finanzdienstleistungen und Kryptowährungen, Vorschriften und Regelungen in Bezug auf dezentrale Finanzdienstleistungen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Trotz der Bemühungen des Unternehmens, wichtige Faktoren zu identifizieren, die wesentliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwähnten hervorrufen könnten, treten unter Umständen weitere Faktoren auf, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder angestrebt ausfallen. Es kann keine Zusicherung dahingehend ausgesprochen werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen genannten abweichen können. Die Leser sollten daher kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

DIE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Olivier Roussy Newton

Chief Executive Officer

ir@defi.tech

(323) 537-7681

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d18c3751-fde7-47bf-9d63-82cb81f57847 verfügbar