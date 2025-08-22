Niðurstöður í útboði ríkisbréfa - RIKS 29 0917

 Ríkissjóður Íslands - Lánamál ríkisins

Flokkur RIKS 29 0917
Greiðslu-og uppgjörsdagur 27.08.2025
Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.) 2.960
Samþykkt (verð / ávöxtunarkrafa) 99,774/3,560
Fjöldi innsendra tilboða 18
Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.) 3.720
Fjöldi samþykktra tilboða 12
Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu 12
Lægsta úthlutaða verð / Hæsta úthlutaða ávöxtunarkrafa 99,774/3,560
Hæsta úthlutaða verð / Lægsta úthlutaða ávöxtunarkrafa 99,925/3,519
Lægsta verð / Hæsta ávöxtunarkrafa úthlutað að fullu 99,774/3,560
Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) 99,832/3,544
Besta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) 99,925/3,519
Versta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa) 99,600/3,607
Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa) 99,802/3,552
Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.) 100,00 %
Boðhlutfall 1,26

