Niðurstöður í útboði ríkisbréfa - RIKS 29 0917

|Flokkur
|RIKS 29 0917
|Greiðslu-og uppgjörsdagur
|27.08.2025
|Samþykkt tilboð að nafnverði (m.kr.)
|2.960
|Samþykkt (verð / ávöxtunarkrafa)
|99,774
|/
|3,560
|Fjöldi innsendra tilboða
|18
|Upphæð móttekinna tilboða að nafnverði (m.kr.)
|3.720
|Fjöldi samþykktra tilboða
|12
|Fjöldi samþykktra tilboða úthlutað að fullu
|12
|Lægsta úthlutaða verð / Hæsta úthlutaða ávöxtunarkrafa
|99,774
|/
|3,560
|Hæsta úthlutaða verð / Lægsta úthlutaða ávöxtunarkrafa
|99,925
|/
|3,519
|Lægsta verð / Hæsta ávöxtunarkrafa úthlutað að fullu
|99,774
|/
|3,560
|Vegið meðaltal samþykktra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa)
|99,832
|/
|3,544
|Besta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa)
|99,925
|/
|3,519
|Versta tilboð (verð / ávöxtunarkrafa)
|99,600
|/
|3,607
|Vegið meðaltal innsendra tilboða (verð / ávöxtunarkrafa)
|99,802
|/
|3,552
|Hlutfall samþykktra tilboða sem tekin eru að hluta (u.þ.b.)
|100,00 %
|Boðhlutfall
|1,26
