Meddelelse nr. 17/2024: Delårsrapport 1. januar – 30. juni 2025

Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 2025.
Resumé:
- Strategic Investments resultat for 1. halvår 2025 blev på DKK -52,8m, svarende til et afkast på -17,0%. Resultatet for 2. kvartal 2025 blev på DKK -13,0m, svarende til et afkast på -5,2%.
- Bag det negative resultat ligger et fortsat vanskeligt markedsmiljø for small cap investeringer.
- Strategic Investments egenkapital var d. 30. juni 2025 på DKK 258,2m, svarende til en indre værdi af selskabets aktier på DKK 0,64 pr. aktie. I overensstemmelse med selskabets udbyttepolitik udbetaltes i maj 2025 et udbytte på DKK 0,02 pr. aktie.
- Strategic Investments offentligjorde d. 5. august 2025 indre værdi af selskabets aktier pr. 31. juli 2025. Indre værdi faldt i juli 2025 med DKK 0,03 pr. aktie til DKK 0,61 pr. aktie.
- Strategic Investments forventer uændret for hele 2025 et resultat svarende til et afkast i intervallet -10% til +10%.
Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets administrerende direktør Jens Black på telefon +45 30 65 41 71.
Med venlig hilsen
Strategic Investments A/S
Bestyrelsen
Vedhæftet fil