Meddelelse nr. 17/2024: Delårsrapport 1. januar – 30. juni 2025

Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport for perioden 1. januar – 30. juni 2025.

Resumé:

Strategic Investments resultat for 1. halvår 2025 blev på DKK -52,8m, svarende til et afkast på -17,0%. Resultatet for 2. kvartal 2025 blev på DKK -13,0m, svarende til et afkast på -5,2%.

Bag det negative resultat ligger et fortsat vanskeligt markedsmiljø for small cap investeringer.

Strategic Investments egenkapital var d. 30. juni 2025 på DKK 258,2m, svarende til en indre værdi af selskabets aktier på DKK 0,64 pr. aktie. I overensstemmelse med selskabets udbyttepolitik udbetaltes i maj 2025 et udbytte på DKK 0,02 pr. aktie.

Strategic Investments offentligjorde d. 5. august 2025 indre værdi af selskabets aktier pr. 31. juli 2025. Indre værdi faldt i juli 2025 med DKK 0,03 pr. aktie til DKK 0,61 pr. aktie.

Strategic Investments forventer uændret for hele 2025 et resultat svarende til et afkast i intervallet -10% til +10%.

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets admini­stre­rende direktør Jens Black på telefon +45 30 65 41 71.

