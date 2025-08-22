Direktørskifte i Fundmarket A/S

Bestyrelsen i Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S har besluttet at omstrukturere virksomheden til en ejerledet virksomhed.

I den forbindelse er Nina Trolle Boldt fratrådt som direktør den 21. august 2025.

Bestyrelsen takker for samarbejdet og de gode resultater, som Nina har skabt i sine 3 ½ år som direktør.

Ny konstitueret direktør er Jan Ahlberg, som er hovedaktionær og stifter af virksomheden, og har været bestyrelsesmedlem i 3 ½ år.

Bestyrelsen ser frem til at fortsætte den gode udvikling.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til bestyrelsesformand Peter Ott, telefonnr. +45 51 37 72 08.