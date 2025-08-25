OSE Immunotherapeutics Propose une Evolution de sa Gouvernance et Réaffirme ses Priorités Stratégiques à l’Approche de son Assemblée Générale Annuelle

Une nouvelle structure du Conseil qui reflète une représentation équilibrée et proportionnée des actionnaires

Une gouvernance renouvelée pour piloter les feuilles de route stratégiques de Tedopi® et Lusvertikimab

NANTES, France - 25 août 2025, 7h00 CET – OSE Immunotherapeutics SA (ISIN: FR0012127173; Mnemo: OSE), annonce la convocation de son Assemblée Générale annuelle des actionnaires, qui se tiendra le 30 septembre 2025, ainsi qu’une proposition d’évolution de sa gouvernance. Cette démarche renforce l’engagement de la société en faveur d’une représentation équilibrée et proportionnée des actionnaires et d’un alignement stratégique.

Le cadre de gouvernance proposé s’inscrit dans le contexte de discussions en cours avec des actionnaires concertistes. Il vise à assurer une expertise internationale tout en préservant l’indépendance et la continuité nécessaires pour soutenir les deux domaines thérapeutiques clés de la société, et explorer toutes les options stratégiques dans l’intérêt des patients et de l’ensemble des actionnaires.

Une gouvernance adaptée pour soutenir les objectifs stratégiques d’OSE

La nouvelle structure proposée du Conseil d’administration comprendrait : deux sièges pour les administrateurs indépendants actuels ; deux pour de nouveaux administrateurs indépendants ; deux pour les actionnaires concertistes (représentant 20 % du capital social) ; un pour le Directeur Général ; et un pour le représentant des actionnaires salariés. En conséquence de cette évolution, certains administrateurs quitteraient leurs fonctions ou ne renouvelleraient pas leur mandat. Ce Conseil d’administration remodelé est conçu pour refléter la diversité de l’actionnariat et préparer OSE à ses prochaines opportunités et défis stratégiques.

Didier Hoch, Président du Conseil d’administration d’OSE Immunotherapeutics, a commenté :

« OSE est prêt pour son prochain chapitre. Les changements proposés visent à créer un Conseil plus restreint, plus agile et mieux aligné stratégiquement, reflétant les intérêts de l’ensemble des actionnaires. Cette évolution témoigne de notre engagement envers une gouvernance saine et une supervision efficace, au service des objectifs stratégiques et financiers de l’entreprise. Des discussions constructives sont toujours en cours avec les concertistes, avec pour objectif commun d’aboutir à une compréhension équilibrée. »

Parallèlement aux évolutions de gouvernance la société réaffirme que sa stratégie demeure centrée sur la valorisation du plein potentiel de Tedopi® et Lusvertikimab, à travers la poursuite de leur développement, en s’appuyant sur des partenariats stratégiques et des solutions de financement adaptées. Les options stratégiques pour développer et maximiser la valeur de ces deux plateformes thérapeutiques sont activement explorées. La direction poursuit donc activement la recherche de partenariats et les opportunités de financement dilutives et non dilutives ciblées, afin de garantir que les deux programmes disposent des ressources nécessaires et soient positionnés pour réussir, chacun avec sa propre feuille de route de développement.

Nicolas Poirier, Directeur Général d’OSE Immunotherapeutics, a ajouté :

« Si la gouvernance a nécessité une attention particulière, notre trajectoire scientifique et stratégique reste inchangée : libérer et maximiser le potentiel de Tedopi® en oncologie et de Lusvertikimab en inflammation jusqu’aux prochaines étapes clés de création de valeur. La dynamique récente dans le domaine des MICI a encore renforcé l’intérêt et l’appétit du marché, validant notre approche de création de valeur avec Lusvertikimab. La Société considère qu’il s’agit d’un moment propice à l’accélération de ses efforts, plutôt qu’à un ralentissement. »

En réponse aux questions soulevées par certains actionnaires, la société confirme la poursuite de la phase 3 d’enregistrement de Tedopi® dans le cancer du poumon, mais n’envisage pas de phase 3 à grande échelle immédiate dans les MICI. Lusvertikimab entrera plutôt dans une étude de phase 2b ciblée et optimisée en termes de coûts, conçue pour déterminer le dosage optimal, valider la formulation sous-cutanée et explorer un biomarqueur prédictif avant d’entrer en phase pivot, en tenant compte des retours importants de partenaires potentiels. Cette approche mesurée garantit la rigueur scientifique, la discipline financière et la flexibilité stratégique.

« Notre objectif est de protéger la valeur créée autour de nos deux actifs clés et de sécuriser la flexibilité financière et stratégique nécessaire pour répondre aux attentes des patients et des actionnaires. La phase 3 de Tedopi® progresse bien, et nous prévoyons de finaliser l’inclusion des patients l’année prochaine. L’immunothérapie de précision ou les combinaisons intelligentes sont sur le point de redéfinir les standards d’efficacité dans l’inflammation chronique. Lusvertikimab est idéalement positionné pour atteindre ces deux objectifs ; il pourrait, pour la première fois, permettre une médecine de précision capable dépasser le plafond d’efficacité actuel dans les MICI. Notre priorité est de préserver toutes les options tout en maintenant une agilité opérationnelle et une exécution claire », a ajouté Nicolas Poirier.

Assemblée Générale Annuelle

L’Assemblée Générale combinée se tiendra le 30 septembre 2025 à 10h00 CET, à l’hôtel Drawing House, 21 rue Vercingétorix, 75014 Paris.

L’avis de convocation, incluant l’ordre du jour, les résolutions proposées et les modalités de participation, est publié ce jour dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) et sera disponible sur le site internet de la société : https://www.ose-immuno.com/assemblees-generales/

Pour la première fois, les actionnaires pourront voter électroniquement via la plateforme Votaccess, et l’Assemblée Générale sera retransmise en direct conformément aux nouvelles réglementations. Les questions écrites peuvent être soumises à l’avance, et le vote par correspondance ou par procuration est disponible.

Webinaire Actionnaires

En amont de l’assemblée générale, OSE organisera un webinaire actionnaires le 18 septembre 2025 à 18h00 CET, afin de présenter les principales actualités et d’échanger directement avec les actionnaires. Détails ci-dessous.

Inscription au Webinaire Actionnaires d’OSE Immunotherapeutics – 18 septembre 2025 a 18h00 CET

Lien Français : https://ose-immunotherapeutics.engagestream.companywebcast.com/2025-09-18-event-fr







English link: https://ose-immunotherapeutics.engagestream.companywebcast.com/2025-09-18-event-en

