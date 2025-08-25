ABN AMRO kondigt aflossing aan van Additional Tier 1-instrument van EUR 1,0 miljard (XS2131567138)

Onder verwijzing naar de voorwaarden van de EUR 1,0 miljard 4.375% Undated Deeply Subordinated Additional Tier 1 Fixed Rate Resettable Callable Capital Securities (ISIN XS2131567138) aflosbaar op 22 september 2025 en uitgegeven onder een stand-alone prospectus met datum 11 juni 2020 kondigt ABN AMRO aan dat zij haar recht uitoefent om deze Capital Securities volledig af te lossen op 22 september 2025. De handel in deze Capital Securities wordt op 22 september 2025 beëindigd.



Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Bank N.V. en bevat voorwetenschap in de zin artikel 7, leden 1 tot en met 4, van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik)

