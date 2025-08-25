Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 18 août au 22 août 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 18 août au 22 août 2025

Saint-Cloud, le 25 août 2025

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 18 août 2025 au 22 août 2025 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution du l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 et annoncé le 6 mars 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de

l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur

(LEI) Jour de la transaction Code identifiant

de l’instrument

financier

(ISIN) Volume total journalier (en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros) Marché (MIC Code) ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 18/08/2025 FR0012435121 14 878 25,4681 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 18/08/2025 FR0012435121 4 012 25,3840 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 19/08/2025 FR0012435121 16 975 25,5500 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 19/08/2025 FR0012435121 4 025 25,5210 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 20/08/2025 FR0012435121 17 323 25,5320 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 20/08/2025 FR0012435121 4 727 25,5106 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 21/08/2025 FR0012435121 14 670 25,3867 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 21/08/2025 FR0012435121 12 000 25,2784 DXE ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 22/08/2025 FR0012435121 18 711 25,4725 XPAR ELIS SA 969500UX71LCE8MAY492 22/08/2025 FR0012435121 818 25,3873 DXE Total 108 139 25,4600

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2025, puis (ii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron

Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux

Relations Investisseurs

Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Pièce jointe