Elis : Déclaration des transactions sur actions propres du 18 août au 22 août 2025

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 18 août au 22 août 2025

Saint-Cloud, le 25 août 2025        

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, notamment le Règlement (UE) 2016/1052, Elis déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 18 août 2025 au 22 août 2025 dans le cadre du programme de rachat autorisé par la 24ème résolution du l’assemblée générale des actionnaires du 22 mai 2025 et annoncé le 6 mars 2025 :

Présentation agrégée :

Nom de
l'émetteur		Code Identifiant de l'émetteur
(LEI)		Jour de la transactionCode identifiant
de l’instrument
financier
(ISIN)		Volume total journalier (en nombre d’actions)Prix pondéré moyen journalier d’acquisition des actions (en euros)Marché (MIC Code)
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49218/08/2025FR001243512114 87825,4681XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49218/08/2025FR00124351214 01225,3840DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49219/08/2025FR001243512116 97525,5500XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49219/08/2025FR00124351214 02525,5210DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49220/08/2025FR001243512117 32325,5320XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49220/08/2025FR00124351214 72725,5106DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49221/08/2025FR001243512114 67025,3867XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49221/08/2025FR001243512112 00025,2784DXE
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49222/08/2025FR001243512118 71125,4725XPAR
ELIS SA969500UX71LCE8MAY49222/08/2025FR001243512181825,3873DXE
 Total108 13925,4600 

Opérations d’achat d’actions propres ayant pour objet (i) de couvrir les plans d’actions de performance arrivant à échéance et l’abondement du plan d’actionnariat salarié international Elis for All 2025, puis (ii) pour le surplus, d’être annulées, en application de la 26ème résolution de l’assemblée générale mixte du 22 mai 2025.

Contacts

Nicolas Buron
Directeur Relations Investisseurs, Financement et Trésorerie
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 30 - nicolas.buron@elis.com

Charline Lefaucheux
Relations Investisseurs
Tél : + 33 (0)1 75 49 98 15 - charline.lefaucheux@elis.com

Elis - Déclaration des transactions sur actions propres du 18 août au 22 août 2025

