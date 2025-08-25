|Selskabsmeddelelse nr. 39 2025
Danske Bank
Bernstorffsgade 40
DK-1577 København V
Tel. + 45 33 44 00 00
25. august 2025
Page 1 of 1
Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 34
Den 7. februar 2025, offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 10. februar 2025 til senest 30. januar 2026 - som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug ("markedsmisbrugsforordningen") samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør "Safe Harbour-reglerne".
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 34 foretaget følgende transaktioner på Nasdaq Copenhagen A/S:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købspris, DKK
|Transaktionsværdi, DKK
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|10,489,418
|239.3712
|2,510,864,911
|18 august 2025
|50,000
|268.6672
|13,433,360
|19 august 2025
|50,000
|272.1827
|13,609,135
|20 august 2025
|50,000
|272.0071
|13,600,355
|21 august 2025
|45,085
|274.2043
|12,362,501
|22 august 2025
|50,000
|275.2786
|13,763,930
|I alt akkumuleret i uge 34
|245,085
|272.4332
|66,769,281
|I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet
|10,734,503
|240.1261
|2,577,634,192
Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 1.286% af Danske Bank A/S' aktiekapital.
Danske Bank
Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, Head of Group Investor Relations, tel. +45 25 42 43 70
Vedhæftet fil