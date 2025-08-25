Festi hf.: Endurkaup vika 34

Í 34. viku 2025 keypti Festi alls 165.000 eigin hluti fyrir 49.305.000 kr. eins og hér segir:
|Vika
|Dagsetning
|Tímasetning viðskipta
|Keyptir hlutir
|Viðskiptaverð
|Kaupverð (kr)
|34
|19.8.2025
|14:26:21
|75.000
|299
|22.425.000
|34
|20.8.2025
|11:30:57
|30.000
|298
|8.940.000
|34
|21.8.2025
|11:09:56
|30.000
|298
|8.940.000
|34
|22.8.2025
|14:52:00
|30.000
|300
|9.000.000
|165.000
|49.305.000
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/214, framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.
Fyrir kaupin þá átti Festi 1.396.226 hluti eða 0,45% af hlutafé félagsins. Festi hefur nú keypt samtals 1.315.000 eigin hluti fyrir 393.075.000 kr. og á í dag 1.561.226 hluti sem samsvarar 0,5% af hlutafé félagsins. Um er að ræða tilkynningu um kaup Festi á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun sem var tilkynnt um 27. júní 2025 í tilkynningu til Nasdaq OMX Iceland. Áætlað er að kaupa að hámarki 2.500.000 eigin hluti í félaginu eða sem samsvarar 0,80% af útgefnu hlutafé, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði aldrei meiri en 800 milljónir króna að kaupverði.
Nánari upplýsingar veitir Magnús Kr. Ingason, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs Festi hf. (mki@festi.is).