Festi hf.: Endurkaup vika 34

Í 34. viku 2025 keypti Festi alls 165.000 eigin hluti fyrir 49.305.000 kr. eins og hér segir:

VikaDagsetningTímasetning viðskiptaKeyptir hlutirViðskiptaverðKaupverð (kr)
3419.8.202514:26:2175.00029922.425.000
3420.8.202511:30:5730.0002988.940.000
3421.8.202511:09:5630.0002988.940.000
3422.8.202514:52:0030.0003009.000.000
   165.000 49.305.000

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/214, framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.

Fyrir kaupin þá átti Festi 1.396.226 hluti eða 0,45% af hlutafé félagsins. Festi hefur nú keypt samtals 1.315.000 eigin hluti fyrir 393.075.000 kr. og á í dag 1.561.226 hluti sem samsvarar 0,5% af hlutafé félagsins.  Um er að ræða tilkynningu um kaup Festi á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun sem var tilkynnt um 27. júní 2025 í tilkynningu til Nasdaq OMX Iceland. Áætlað er að kaupa að hámarki 2.500.000 eigin hluti í félaginu eða sem samsvarar 0,80% af útgefnu hlutafé, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði aldrei meiri en 800 milljónir króna að kaupverði.

Nánari upplýsingar veitir Magnús Kr. Ingason, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs Festi hf. (mki@festi.is).


