A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram





Den 5. februar 2025 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 14,4 mia. (ca. USD 2 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Anden fase af programmet løber fra 11. august 2025 frem til 4. februar 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 7,2 mia. (ca. USD 1 mia.).



Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 18. til 22. august foretaget følgende transaktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse 93.744 1.114.229.230 18 august 2025 750 13.642,1067 10.231.580 19 august 2025 725 13.720,8000 9.947.580 20 august 2025 725 13.649,4207 9.895.830 21 august 2025 675 13.591,9259 9.174.550 22 august 2025 650 13.787,7692 8.962.050 Total 18. -22. august 2025 3.525 48.211.590 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 6.800 94.375.730 Total under aktietilbagekøbs-

programmet 97.269 1.162.440.820 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden) 531.023 6.397.279.963 18 august 2025 3.758 13.752,1275 51.680.495 19 august 2025 3.633 13.847,5901 50.308.295 20 august 2025 3.633 13.771,2937 50.031.110 21 august 2025 3.382 13.696,3705 46.321.125 22 august 2025 3.257 13.890,4912 45.241.330 Total 18. -22. august 2025 17.663 243.582.355 Køb fra Familiefonden* 2.311 13.790,5054 31.869.858 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden) 38.532 540.799.522 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og Familiefonden) 550.997 6.672.732.176

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 97.269 A-aktier og 651.923 B-aktier som egne aktier, svarende til 4,73% af aktiekapitalen. Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 25. august 2025

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. +45 3363 3484

Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521





