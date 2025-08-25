SELSKABSMEDDELELSE
Odense, 25. august 2025
Selskabsmeddelelse nr. 63 - 25-08-2025
Danish Aerospace Company A/S udsender halvårsregnskab for 1. halvår 2025
Bestyrelsen for Danish Aerospace Company A/S (DAC) har i dag godkendt halvårsregnskabet 2025. Rapporten er ikke revideret. Den første halvdel af 2025 viser et stærkere resultat sammenlignet med samme periode for 2024.
Hovedpunkter for 1. halvår af regnskabsåret 2025
- Omsætningen udgjorde DKK 9.8 mio., mens bruttoresultatet steg til DKK 7.9 mio.
- Driftsindtjening (EBITDA) var DKK 0.4 mio. betydeligt forbedret sammenlignet med samme periode sidste år, hvor EBITDA udgjorde DKK -1.65 mio.
- Netto resultat var DKK -0.6 mio. mod DKK -1.9 mio. sidste år.
- DAC underskrev en kontrakt med the European Space Agency ESA til udvikling og produktion af en prototype af det nye træningsudstyr der kan bruges på Lunar Gateway rumstationen kredsende om Månen, og med tiden også til bemandede missioner til Mars.
- DAC trådte ind på et nyt område med en underkontrakt til Adaptix Ltd. fra Storbritannien på at hjælpe med udviklingen af en prototype af en ny 3D knogle scanner til fremtidig brug i rummet.
- DAC har færdigbygget de første to modeller af dets multifunktions træningsudstyr E4D under ESA-kontrakten. Denne ”proto-flight model” af E4D (den første model der vil blive opsendt) blev sendt til ESA og NASA i januar måned for den endelige integration inden opsendelsen. E4D’s opsendelse til ISS er på nuværende tidspunkt planlagt i start 2026.
- DAC har indgået et strategisk samarbejde med NECAS A/S for at kunne udvikle og producere avancerede technologiske løsninger til brug i forsvaret, rummet og ekstreme miljøområder.
- DAC har fusioneret med sit datterselskab Danish Aerospace Medical Company A/S, med Danish Aerospace Company A/S som det fortsættende selskab. Da det fusionerede selskab er blevet vedtaget af generalforsamlingen efter den 30. juni 2025, er fusionen ikke indregnet i halvårsregnskabet for perioden 1. januar - 30. juni 2025.
- I lyset af det stigende antal DAC aktionærer har bestyrelsen besluttet at udsende kvartalsvise opdateringer til markedet startende fra 3. kvartal 2025.
- Forventningerne til årets omsætning og indtjening fastholdes, som angivet i DAC’s 2024 Årsrapport.
- En omsætning i niveauet DKK 21-23 mio.; og
- En driftsindtjening (EBITDA) i niveauet DKK 1-3 mio,
Adm. direktør, Thomas A. E. Andersen udtaler:
”Med færdiggørelse af de fire første modeller af vores nye multifunktionelle træningsudstyr til astronauter, E4D, har DAC nu mestret den nye komplekse og kritiske teknologi. Vi ser frem til at forbedre vores træningsteknologi yderligere, til brug af ESA og NASA på Luna Gateway rumstationen til kredsløb om månen. Parallelt udforsker vi nye områder, så som, 3D knogle scanner samt brug af vores wearable teknologier til nationale og internationale forsvars applikationer.”
Ledelsesberetning
I første halvår af 2025 har DAC færdiggjort og leveret yderligere to E4D modeller, hvilket bringer antallet af færdige modeller op på fire, til to forskellige kunder. Leveringen i januar af den første proto-flight model til ESA og i august, den første model til en kommerciel kunde, er endnu en stor milesten for E4D-projektet. Endvidere fik DAC en kontrakt fra ESA på udviklingen af en prototype af en træningsenhed til Lunar Gateway rumstationen til kredsløb om månen. Denne prototype vil bygge videre på E4D og tilføje en ekstra hoppe-funktion til den. DAC ser fortsat en stigende interesse i forskellige DAC-teknologier fra næsten alle de nye private kommercielle rumfartselskaber. Vi har for nylig indgået en ny lille kontrakt med en ny en af dem.
Med DAC’s nye underkontrakt med Adaptix Ltd. til support af udviklingen af en prototype af en ny 3D knogle scanner til fremtidig brug i rummet, indgår DAC en ny arena med signifikant fremtidigt potentiale.
Det nye samarbejde med NECAS A/S vil fokusere på at udnytte den unikke synergi mellem NECAS’ ekspertise indenfor produktion af elektronik til forsvarsindustrien og DAC’s verdensklasse ekspertise i udviklingen af medicinske- og træningssystemer, så vel som, avancerede rumudstyr og medicinske teknologier til ekstreme miljøer.
Axiom Space’s Ax-4 mission med astronauter fra Ungarn, Polen, USA og Indien fuldførte en 14 dage mission til ISS, hvorunder nogle af besætningsmedlemmerne brugte DAC’s Virtual Reality udstyr opgraderet med en ny eyetracker.
DAC’s arbejde med en prototype af et nyt vandrensningssystem til ESA skrider frem efter planen.
DAC fortsætter med at forfølge nye kontrakter med ESA og amerikanske kommercielle rumfartselskaber, så vel som indenfor forsvarssektoren, specielt med hensyn til vores wearable teknologi.
Igen i 2025 bestod DAC vores kvalitets audit, som er virksomhedens AS/EN9100 standard rev. D kvalitetskontrol system godkendt af Bureau Veritas.
Forventninger til regnskabsåret
Forventningerne til årets omsætning og indtjening, som angivet i DAC’s 2024 Årsrapport, fastholdes:
- En omsætning i niveauet DKK 21-23 mio.; og
- En driftsindtjening (EBITDA) i niveauet DKK 1-3 mio,
Halvårsrapport - Danish Aerospace Company
Vedhæftet:
Bilag 1 – Nøgletal - Halvårs rapport 2025
Bilag 2 – Egenkapitalopgørelse - Halvårs rapport 2025
Bilag 3 – Pengestrømsopgørelse - Halvårs rapport 2025
Kontakt venligst nedenstående, for yderligere oplysninger:
Danish Aerospace Company A/S:
Bestyrelsesformand Niels Heering
Mobil: +45 40 17 75 31
Thomas A.E. Andersen, CEO
Mobil: +45 40 29 41 62
Mail: ta@danishaerospace.com
www.DanishAerospace.com
Certified Adviser:
Baker Tilly Corporate Finance P/S
(CVR-nr. 40073310)
Poul Bundgaards Vej 1
DK-2500 Valby
Tlf.: +45 33 45 10 00
www.bakertilly.dk
Om Danish Aerospace Company A/S:
Danish Aerospace Company er en højteknologisk virksomhed, der arbejder med avanceret medicinsk udstyr, og andre tekniske områder, primært inden for rumfart og andre ekstreme miljøer.
Selskabets produkter er baseret på mange års specialiseret forskning og udvikling. Dette består i design, integration og anvendelse af såvel nye som etablerede medicinske teknologier til de udfordringer og anderledes betingelser, der findes i rummets vægtløshed. Disse produkter er med til at bringe teknologien fra rumfart, og erfaring fra ophold i rummet, ned på Jorden til gavn for almindelige mennesker.
Danish Aerospace Company beskæftiger ingeniører og teknikere indenfor både mekanik, elektronik og software der leverer avancerede tekniske produkter og teknisk service til vores kunder. De specialiserer sig i kundespecifikke design, udvikling, produktion, certificering, vedligeholdelse, afprøvning og drift af medicinsk udstyr til bemandet rumfart og andre ekstreme miljøer. Til dato er omkring 3,2 ton af firmaets udstyr blevet sendt i rummet.
Firmaets kvalitetssystem er certificeret i henhold til BS EN ISO 9001:2015, BS EN 9100:2018 teknisk ækvivalent med AS9100D, som er den anerkendte standard på området.
Bilag 1 - Nøgletal - Halvårs rapport 2025
|1/1-2025 -
30/6-2025
|1/1-2024 -
30/6-2024
|Nettoomsætning
|9.775.062
|9.563.144
|Bruttoresultat
|7.888.413
|6.461.553
|Andre driftsindtægter
|284.451
|610.643
|Resultat før afskrivninger/EBITDA
|423.193
|-1.652.134
|Driftsresultat
|195.785
|-1.925.308
|Netto finansielle poster
|-938.075
|-350.354
|Resultat for perioden
|-570.308
|-1.902.003
|Aktiver
|28.158.676
|31.986.169
|Egenkapital
|7.801.083
|9.969.711
Aktie nøgletal
Indtjening pr. aktie (DKK)
Total antal aktier
Antal aktier (gns.)
Ultimo aktiekurs (DKK)
-0,05
10.982.872
10.945.601
8,4
-0,17
10.908.330
10.908.330
2,9
Bilag 2 - Egenkapitalopgørelse - Halvårs rapport 2025
Selskabskapital
|Reserve for udviklings-omkostninger
|Valutakurs-regulering udenlandske enheder
Overført resultat
Total
|DKK
|DKK
|DKK
|DKK
|DKK
|Egenkapital 1. januar
|1.090.833
|3.213.361
|-281.622
|3.870.257
|7.892.829
|Kapitalforhøjelse
|7.454
|0
|0
|471.108
|478.561
|Udviklingsomkostninger for perioden
|610.650
|0
|-610.650
|0
|Af- og nedskrivninger for perioden
|0
|-29.154
|29.154
|0
|Resultat for perioden
|0
|0
|0
|-570.308
|-570.308
Egenkapital pr. 30. juni
1.098.287
3.794.857
|-281.622
3.189.561
7.801.083
Bilag 3 - Pengestrømsopgørelse - Halvårsrapport 2025
|1/1-2025 -
|1/1-2024 -
|6/30-2025
|6/30-2024
|DKK
|DKK
Periodens resultat
-570.308
-1.902.003
|Reguleringer
|994.905
|249.869
|Ændring i driftskapital
|-386.356
|2.708.533
Pengestrømme fra drift før finansielle poster
38.241
1.056.399
Renteindbetalinger og lignende
97.813
165.477
|Renteudbetalinger og lignende
|-1.035.888
|-621.564
Pengestrømme fra ordinær drift
-889.834
600.312
Køb af immaterielle anlægsaktiver
-894.095
-686.580
|Køb ad materielle anlægsaktiver
|-36.635
|-18.209
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter
-930.730
-704.789
Ændringer i gæld til kreditinstitutter
-300.822
428.601
|Ændringer i udlån til tilknyttede virksomheder
|55.592
|-357.839
|Ændringer i lån fra ejere og management
|1.500.000
|-
|Kapitalforhøjelse
|478.561
|-
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
1.733.331
70.762
Ændring i likvider
-97.233
-33.715
Likvider 1. januar
297.379
83.506
Likvider 30. juni
200.143
49.791
