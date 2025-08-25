SELSKABSMEDDELELSE

Odense, 25. august 2025

Selskabsmeddelelse nr. 63 - 25-08-2025

Danish Aerospace Company A/S udsender halvårsregnskab for 1. halvår 2025

Bestyrelsen for Danish Aerospace Company A/S (DAC) har i dag godkendt halvårsregnskabet 2025. Rapporten er ikke revideret. Den første halvdel af 2025 viser et stærkere resultat sammenlignet med samme periode for 2024.

Hovedpunkter for 1. halvår af regnskabsåret 2025

Omsætningen udgjorde DKK 9.8 mio., mens bruttoresultatet steg til DKK 7.9 mio.

Driftsindtjening (EBITDA) var DKK 0.4 mio. betydeligt forbedret sammenlignet med samme periode sidste år, hvor EBITDA udgjorde DKK -1.65 mio.

Netto resultat var DKK -0.6 mio. mod DKK -1.9 mio. sidste år.

DAC underskrev en kontrakt med the European Space Agency ESA til udvikling og produktion af en prototype af det nye træningsudstyr der kan bruges på Lunar Gateway rumstationen kredsende om Månen, og med tiden også til bemandede missioner til Mars.

DAC trådte ind på et nyt område med en underkontrakt til Adaptix Ltd. fra Storbritannien på at hjælpe med udviklingen af en prototype af en ny 3D knogle scanner til fremtidig brug i rummet.

DAC har færdigbygget de første to modeller af dets multifunktions træningsudstyr E4D under ESA-kontrakten. Denne ”proto-flight model” af E4D (den første model der vil blive opsendt) blev sendt til ESA og NASA i januar måned for den endelige integration inden opsendelsen. E4D’s opsendelse til ISS er på nuværende tidspunkt planlagt i start 2026.

DAC har indgået et strategisk samarbejde med NECAS A/S for at kunne udvikle og producere avancerede technologiske løsninger til brug i forsvaret, rummet og ekstreme miljøområder.

DAC har fusioneret med sit datterselskab Danish Aerospace Medical Company A/S, med Danish Aerospace Company A/S som det fortsættende selskab. Da det fusionerede selskab er blevet vedtaget af generalforsamlingen efter den 30. juni 2025, er fusionen ikke indregnet i halvårsregnskabet for perioden 1. januar - 30. juni 2025.

I lyset af det stigende antal DAC aktionærer har bestyrelsen besluttet at udsende kvartalsvise opdateringer til markedet startende fra 3. kvartal 2025.

Forventningerne til årets omsætning og indtjening fastholdes, som angivet i DAC’s 2024 Årsrapport. En omsætning i niveauet DKK 21-23 mio.; og En driftsindtjening (EBITDA) i niveauet DKK 1-3 mio,



Adm. direktør, Thomas A. E. Andersen udtaler:

”Med færdiggørelse af de fire første modeller af vores nye multifunktionelle træningsudstyr til astronauter, E4D, har DAC nu mestret den nye komplekse og kritiske teknologi. Vi ser frem til at forbedre vores træningsteknologi yderligere, til brug af ESA og NASA på Luna Gateway rumstationen til kredsløb om månen. Parallelt udforsker vi nye områder, så som, 3D knogle scanner samt brug af vores wearable teknologier til nationale og internationale forsvars applikationer.”

Ledelsesberetning

I første halvår af 2025 har DAC færdiggjort og leveret yderligere to E4D modeller, hvilket bringer antallet af færdige modeller op på fire, til to forskellige kunder. Leveringen i januar af den første proto-flight model til ESA og i august, den første model til en kommerciel kunde, er endnu en stor milesten for E4D-projektet. Endvidere fik DAC en kontrakt fra ESA på udviklingen af en prototype af en træningsenhed til Lunar Gateway rumstationen til kredsløb om månen. Denne prototype vil bygge videre på E4D og tilføje en ekstra hoppe-funktion til den. DAC ser fortsat en stigende interesse i forskellige DAC-teknologier fra næsten alle de nye private kommercielle rumfartselskaber. Vi har for nylig indgået en ny lille kontrakt med en ny en af dem.

Med DAC’s nye underkontrakt med Adaptix Ltd. til support af udviklingen af en prototype af en ny 3D knogle scanner til fremtidig brug i rummet, indgår DAC en ny arena med signifikant fremtidigt potentiale.

Det nye samarbejde med NECAS A/S vil fokusere på at udnytte den unikke synergi mellem NECAS’ ekspertise indenfor produktion af elektronik til forsvarsindustrien og DAC’s verdensklasse ekspertise i udviklingen af medicinske- og træningssystemer, så vel som, avancerede rumudstyr og medicinske teknologier til ekstreme miljøer.

Axiom Space’s Ax-4 mission med astronauter fra Ungarn, Polen, USA og Indien fuldførte en 14 dage mission til ISS, hvorunder nogle af besætningsmedlemmerne brugte DAC’s Virtual Reality udstyr opgraderet med en ny eyetracker.

DAC’s arbejde med en prototype af et nyt vandrensningssystem til ESA skrider frem efter planen.

DAC fortsætter med at forfølge nye kontrakter med ESA og amerikanske kommercielle rumfartselskaber, så vel som indenfor forsvarssektoren, specielt med hensyn til vores wearable teknologi.

Igen i 2025 bestod DAC vores kvalitets audit, som er virksomhedens AS/EN9100 standard rev. D kvalitetskontrol system godkendt af Bureau Veritas.

Forventninger til regnskabsåret

Forventningerne til årets omsætning og indtjening, som angivet i DAC’s 2024 Årsrapport, fastholdes:

En omsætning i niveauet DKK 21-23 mio.; og

En driftsindtjening (EBITDA) i niveauet DKK 1-3 mio,

Bilag 1 – Nøgletal - Halvårs rapport 2025

Bilag 2 – Egenkapitalopgørelse - Halvårs rapport 2025

Bilag 3 – Pengestrømsopgørelse - Halvårs rapport 2025

Bilag 1 - Nøgletal - Halvårs rapport 2025

1/1-2025 -

30/6-2025



1/1-2024 -

30/6-2024



Nettoomsætning 9.775.062 9.563.144 Bruttoresultat 7.888.413 6.461.553 Andre driftsindtægter 284.451 610.643 Resultat før afskrivninger/EBITDA 423.193 -1.652.134 Driftsresultat 195.785 -1.925.308 Netto finansielle poster -938.075 -350.354 Resultat for perioden -570.308 -1.902.003 Aktiver 28.158.676 31.986.169 Egenkapital 7.801.083 9.969.711







Aktie nøgletal

Indtjening pr. aktie (DKK)

Total antal aktier

Antal aktier (gns.)

Ultimo aktiekurs (DKK)









-0,05

10.982.872

10.945.601

8,4









-0,17

10.908.330

10.908.330

2,9

Bilag 2 - Egenkapitalopgørelse - Halvårs rapport 2025













Selskabskapital Reserve for udviklings-omkostninger Valutakurs-regulering udenlandske enheder







Overført resultat











Total DKK DKK DKK DKK DKK Egenkapital 1. januar 1.090.833 3.213.361 -281.622 3.870.257 7.892.829 Kapitalforhøjelse 7.454 0 0 471.108 478.561 Udviklingsomkostninger for perioden

610.650

0 -610.650



0





Af- og nedskrivninger for perioden 0 -29.154 29.154 0 Resultat for perioden 0 0 0 -570.308 -570.308



Egenkapital pr. 30. juni



1.098.287



3.794.857 -281.622



3.189.561



7.801.083

Bilag 3 - Pengestrømsopgørelse - Halvårsrapport 2025

1/1-2025 - 1/1-2024 - 6/30-2025 6/30-2024 DKK DKK



Periodens resultat



-570.308



-1.902.003 Reguleringer 994.905 249.869 Ændring i driftskapital



-386.356 2.708.533



Pengestrømme fra drift før finansielle poster





38.241





1.056.399



Renteindbetalinger og lignende



97.813



165.477 Renteudbetalinger og lignende -1.035.888 -621.564



Pengestrømme fra ordinær drift



-889.834



600.312



Køb af immaterielle anlægsaktiver



-894.095



-686.580 Køb ad materielle anlægsaktiver -36.635 -18.209



Pengestrømme fra investeringsaktiviteter



-930.730



-704.789



Ændringer i gæld til kreditinstitutter



-300.822



428.601 Ændringer i udlån til tilknyttede virksomheder 55.592 -357.839 Ændringer i lån fra ejere og management 1.500.000 - Kapitalforhøjelse 478.561 -



Pengestrømme fra finansieringsaktivitet



1.733.331



70.762



Ændring i likvider



-97.233



-33.715



Likvider 1. januar



297.379



83.506



Likvider 30. juni



200.143



49.791

