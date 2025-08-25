Aktietilbagekøb i Djurslands Bank - transaktioner i uge 34

Fondsbørsmeddelelse 43/2025

Djurslands Bank offentliggjorde den 16. august 2024 et aktietilbagekøbsprogram på 35 mio. kr., dog med maksimalt 76.100 aktier. Aktietilbagekøbsprogrammet startede den 1. september 2024 og vil være afsluttet senest den 31. august 2025.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker med henblik på nedsættelse af aktiekapitalen i banken med op til 25 mio. kr., samt etablering af medarbejderaktieordning med op til 10 mio. kr.

Programmet gennemføres i overensstemmelse med artikel 5 i EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er gennemført følgende transaktioner:

Antal

aktier Gennemsnitlig købskurs (DKK) Transaktions-

værdi (DKK) I alt i henhold til seneste meddelelse 38.268 620,47 23.744.272,80 18. august 2025 250 745,00 186.250,00 19. august 2025 260 748,49 194.607,40 20. august 2025 260 750,00 195.000,00 21. august 2025 260 749,92 194.979,20 22. august 2025 260 750,00 195.000,00 I alt uge 34 1.290 748,71 965.836,60 I alt under aktietilbagekøbsprogrammet 39.558 624,66 24.710.109,40

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK0060136273 og gennemført af Danske Bank A/S på vegne af banken.

Yderligere oplysninger om transaktionerne, jf. artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og Kommissionens delegerede forordning, fremaf vedhæftet bilag.

Efter ovenstående transaktioner ejer Djurslands Bank i alt 39.398 egne aktier, svarende til 1,459 % af bankens aktiekapital.

