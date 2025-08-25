FLEURY MICHON : Déclaration des opérations de rachat d'actions du 18 au 22 août 2025

PROGRAMME DE RACHAT

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

SOCIETE FLEURY MICHON

Présentation agrégée par jour et par marché

Période : 18/08/2025 au 22/08/2025

Publication du 25/08/2025

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV2718/08/2025FR0000074759 164 25,00XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de l'émetteurCode IdentifiantNom du PSICode Identifiant PSIJour/Heure de la transactionCode identifiant de l'instrument financierPrix unitaire (unité)DeviseQuantite achetéeCode identifiant MarchéNuméro de référence de la transactionObjectif du rachat
FLEURY MICHON96950009EM1D72NGCV27CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIALN4JDFKKH2FTD8RKFXO3918/08/2025 13:20:16FR0000074759 25,00EUR 164XPAR1110447-4353b230FLEURY MICHON STOCK OPTIONS

Pièce jointe


Attachments

Déclaration hebdo Transactions du 18 au 22 août 2025

