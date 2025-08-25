Senvest Capital Inc. annonce que la TSX a approuvé son offre publique de rachat dans le cours normal des activités

MONTRÉAL, 25 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Senvest Capital Inc. (la « Société ») (TSX : SEC) a annoncé aujourd’hui que la Bourse de Toronto (la « TSX ») a accepté son avis d’intention de présenter une offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l’« Offre »). Aux termes de l’Offre, la Société propose d’acheter, de temps à autre et si elle le juge à propos, jusqu’à 100 000 de ses actions ordinaires au total, soit environ 4,12% de ses 2 430 024 actions ordinaires émises et en circulation en date du 13 août 2025, par l’entremise de la TSX, d’autres bourses désignées ou d’autres plateformes de négociation canadiennes ou par un autre moyen autorisé par l’autorité de réglementation des valeurs mobilières compétente. Toutefois, en raison du volume historiquement bas des négociations de ses actions ordinaires à la TSX, la Société informe que le niveau des achats réels aux termes de l’Offre pourrait, en fait, être considérablement inférieur à 100 000 actions. Les achats peuvent être effectués entre le 27 août 2025 et la date la plus rapprochée entre celle à laquelle le nombre maximal d’actions ordinaires a été acheté aux termes de l’Offre et le 26 août 2026.

Le volume moyen des opérations quotidiennes sur les actions ordinaires de la Société au cours des six derniers mois civils complets s’établissait à 45 actions ordinaires par l’entremise de la TSX. Par conséquent, à l’égard des achats effectués par l’entremise de la TSX, la Société peut, à chaque jour de bourse, acheter jusqu’à 1 000 actions ordinaires et acheter un bloc de ses actions ordinaires en sus de l’achat quotidien maximum permis au plus une fois par semaine civile.

La Société souhaite tirer parti de temps à autre du prix auquel ses actions ordinaires se négocient sur le marché. La direction est d'avis que l'achat proposé d'un maximum de 100 000 actions ordinaires peut contribuer à faciliter un marché ordonné pour ses actions et est dans le meilleur intérêt de la Société et de ses actionnaires. De plus, la Société estime que ses actions ordinaires en circulation peuvent représenter un investissement intéressant et une utilisation souhaitable d'une partie de ses fonds corporatifs. Toutes les actions ordinaires achetées par la Société dans le cadre de l’Offre seront annulées.

Accessoirement à l’Offre, la Société a mis en place un régime de rachat automatique (le « Régime »). Le Régime permet à la Société d'établir des instructions standards à l'égard de la façon dont les actions ordinaires peuvent être rachetées sur le marché libre au cours des périodes de restriction sur les transactions qu'elle s'impose. Le Régime constitue un régime automatique pour les fins des lois canadiennes applicables en valeurs mobilières, et a été préalablement approuvé par la TSX.

Le 22 août 2024, la Société a lancé une offre publique de rachat dans le cours normal des activités en vue d’acheter jusqu’à 100 000 actions ordinaires. Dans le cadre de cette offre, qui doit expirer le 21 août 2025, la Société a acheté et annulé (i) au total 16 500 de ses actions ordinaires à un prix moyen pondéré de 358,87$ par action ordinaire par l’entremise de la TSX et (ii) au total 1 200 de ses actions ordinaires à un prix moyen pondéré de 354,06$ par action ordinaire outre que par l’entremise de la TSX.

Senvest Capital Inc. et ses filiales exercent des activités commerciales dans les secteurs des services bancaires d’investissement, de la gestion d’actifs, de l’immobilier et des systèmes électroniques de sécurité.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec M. George Malikotsis, vice-président, Finances de Senvest Capital Inc., au 514-281-8082.