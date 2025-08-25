„Civinity“ iš „INVL Bridge Finance“ anksčiau laiko išpirko dalį neviešos obligacijų emisijos

„Civinity“, pasinaudodama išankstinio išpirkimo teise, iš „INVL Bridge Finance“ anksčiau laiko išpirko 3,69 mln. eurų vertės neviešos obligacijų emisijos dalį. 2025 m. birželį išleistos obligacijos buvo su nuliniu kuponu, jų trukmė – 22 mėnesiai.
Po dalies obligacijų išpirkimo privatus skolos fondas „INVL Bridge Finance“, kurį valdo „INVL Asset Management“, priklausanti „Invalda INVL“ grupei, toliau išliks „Civinity“ obligacijų savininkas, o jų nominali vertė sieks 4,48 mln. Eur.
Obligacijų dalies išpirkimui Latvijos bankas „Signet Bank“ grupės įmonei „Mobilly“ suteikė 4 mln. Eur paskolą. Dalis paskolos taip pat bus skirta galutiniam atsiskaitymui su „Mobilly“ akcijų pardavėjais pagal 2024 m. įsigijimo sandorį.
Pasak „Civinity“ generalinės direktorės Virgedos Jackaitės, išankstinis obligacijų išpirkimas leis grupei sutaupyti reikšmingą dalį palūkanų sąnaudų:
„Valdydami grupės finansus visada siekiame palankiausių sąlygų ir geriausio finansinio rezultato. Šiame etape gavome bankinį finansavimą palankesnėmis sąlygomis, todėl nusprendėme dalį neviešai platinamų obligacijų išpirkti anksčiau laiko“, – komentuoja V. Jackaitė.
„Civinity“ – miestietiško gyvenimo būdo įmonė, jungianti pastatų priežiūros paslaugas teikiančius bei inžinerinius ir technologinius sprendimus kuriančius verslus Baltijos šalyse ir Didžiojoje Britanijoje. Grupę sudaro daugiau nei 30 įmonių, kuriose dirba per 1600 darbuotojų. 2024 m. „Civinity“ pajamos siekė 88,5 mln. Eur, o Pro Forma EBITDA – 7,4 mln. Eur. Daugiau informacijos rasite https://www.civinity.com/investors/
