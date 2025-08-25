DFDS UDVIDER KAPACITET PÅ GIBRALTARSTRÆDET

INVESTOR NEWS nr. 27 - 25. august 2025

Køb af to færger fra Naviera Armas, som forlader Gibraltarstrædet

Transaktionen tilføjer en færge på hver af DFDS' to nuværende ruter fra Algeciras til Tanger Med og Ceuta

Købet forventes afsluttet i 1. kvartal 2026 betinget af myndighedsgodkendelser

Ingen påvirkning forventes af 2025-tal





DFDS har indgået en aftale om at købe en del af aktiverne i Naviera Armas' færgedrift på Gibraltarstrædet. Foruden en kombineret fragt- og passagerfærge (RoPax) og en højhastigheds-katamaranfærge (HSC) inkluderer købet overtagelse af eksisterende tilladelser til rutedrift og omkring 200 medarbejdere. Købsprisen for aktiverne er DKK 240 mio., og transaktionen er betinget af myndighedsgodkendelser.

"Færgemarkededets vækst på Gibraltarstrædet har overgået vores forventninger, siden vi kom ind på markedet i 2024. De to færger, vi køber, sejler allerede på de samme ruter som os, og vi forventer at levere en gnidningsfri overgang og service-forbedringer til både passagerer og fragtkunder fra dag ét", siger Mathieu Girardin, Head of Ferry Division, DFDS.

DFDS driver i dag to færgeruter på Gibraltarstrædet: Algeciras-Tanger Med og Algeciras-Ceuta. Naviera Armas' to færger er indsat på de samme ruter, og købet udvider og forbedrer kundetilbuddet til både fragtkunder og passagerer. Udvidelsen opskalerer desuden driften på et voksende marked.

De to færger, der købes, er RoPax-færgen Volcan de Tamasite bygget i 2004 og HSC Villa de Agaete bygget i 1999. Desuden øges kapacitetsandelen for en fragtfærge (RoRo), der deles mellem operatørerne på Algeciras-Tanger Med.

Kapacitetsudvidelsen forventes at tilføre en omsætning på omkring DKK 500 mio. i 2026. Transaktionen forventes at blive afsluttet i 1. kvartal 2026 og forventes derfor ikke at påvirke 2025-regnskabet. Købet forventes at bidrage positivt til indtjeningen i 2026.





Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karen Boesen, CFO +45 20 58 58 40

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Dennis Kjærsgaard, Media +45 42 30 38 47





