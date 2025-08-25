NVIDIA Blackwell 驱动的 Jetson Thor 现已推出，帮助加速通用机器人时代的发展进程

新闻摘要：

NVIDIA Jetson AGX Thor 开发者套件和产品级模组，以及专为物理 AI 和机器人设计的机器人计算机现已全面上市。

超过 200 万名开发者正在使用 NVIDIA 的机器人开发栈，Jetson Thor 的早期采用者包括 AgiBot、Engine AI、银河通用、UBTECH、United Imaging、宇树和 Vanjee 等。

Jetson Thor 由 NVIDIA Blackwell 提供支持，与其前身 Jetson AGX Orin 相比，AI 算力提高 7.5 倍，能效提升 3.5 倍，可解锁对高性能物理 AI 应用至关重要的实时推理。

Jetson Thor 解决了机器人开发领域最重大的挑战之一：帮助机器人与人类和物理世界进行实时、智能交互。

加利福尼亚州圣克拉拉, Aug. 25, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- NVIDIA 今日宣布正式推出 NVIDIA Jetson AGX Thor™ 开发者套件和产品组模组，以及一款功能强大的全新机器人计算机，旨在为制造、物流、交通运输、医疗健康、农业和零售等行业的数百万台机器人提供支持。

早期采用者包括行业领导者 AgiBot、Engine AI、银河通用、UBTECH、United Imaging、宇树和 Vanjee。

NVIDIA 创始人兼首席执行官黄仁勋表示：“我们为数百万从事机器人系统开发的开发者打造了 Jetson Thor，这些系统将与物理世界交互，并日益塑造整个世界。Jetson Thor 具有卓越的性能和能效，并能够在边缘运行多个生成式 AI 模型，是推动物理 AI 和通用机器人时代发展的终极版超级计算机。”

用于开发新一代机器人的终极平台

Jetson Thor 由 NVIDIA Blackwell GPU 提供支持，并搭载 128GB 显存，可提供高达 2,070 FP4 teraflops 的 AI 算力，轻松运行最新 AI 模型，而最大功率不超过 130 瓦。

与其前身 NVIDIA Jetson AGX Orin ™ 相比，Jetson Thor 的 AI 算力提升高达 7.5 倍，能效提高 3.5 倍，可运行任何 生成式 AI 模型，包括 NVIDIA Isaac™ GR00T N1.5 等视觉语言行为 (VLA) 模型以及热门大语言模型和视觉语言模型。

该新型系统模组解决了机器人开发领域面临的重大挑战之一：运行多 AI 工作流，以便机器人与人类和物理世界进行实时、智能交互。Jetson Thor 解锁了实时推理，这对于 人形机器人 、农业和外科手术辅助等高性能物理 AI 应用至关重要。

全球机器人行业领导者依赖 Jetson Thor 进行开发

Jetson Thor 由专为物理 AI 和人形机器人设计的全栈 NVIDIA Jetson™ 软件平台 提供支持，后者支持任何热门 AI 框架和生成式 AI 模型。它还完全兼容来自云边缘的 NVIDIA 软件栈，包括用于机器人仿真和开发的 NVIDIA Isaac 、 Isaac GR00T 人形机器人基础模型、用于视觉 AI 的 NVIDIA Metropolis 和用于实时处理器处理的 NVIDIA Holoscan 。

自 2014 年推出以来，NVIDIA Jetson 平台和 NVIDIA 的机器人开发栈已吸引超过 200 万名开发者以及由 150 多家硬件系统、软件和传感器合作伙伴构成的日益庞大的生态系统，同时，Jetson Orin 正帮助 7000 多名客户在各行各业使用边缘 AI。Jetson Thor 进一步推动了 视觉 AI 智能体 和复杂机器人系统（如人形机器人及手术机器人）的前沿发展。

全球机器人技术领导者正采用 Jetson Thor 来驱动其新一代机器人：

宇树创始人兼首席执行官王兴兴表示：“在宇树，我们的目标是通过高性能动态机器人突破可能的极限，为所有人提供友好、安全的机器人。Jetson Thor 在算力方面实现了巨大飞跃，可增强敏捷性、加快决策制定，并将自主能力提升到全新高度，这对于机器人进行导航并与世界交互至关重要。”

银河通用创始人兼首席技术官王鹤表示：“银河通用致力于打造可高效、精确执行专业任务的机器人，并在现实世界环境中推进具身智能的发展。通过采用 Jetson Thor，我们的 G1 Premium 已在速度和流畅性方面取得显著提升，我们迫切希望在 VLA 大模型中解锁更加强大的功能。”

上市情况

NVIDIA Jetson AGX Thor 开发者套件现已推出，起售价为 3,499 美元。Jetson T5000 产品级模组现已通过全球分销合作伙伴发售。用户可向嵌入式合作伙伴购买生产系统和载板。

关于 NVIDIA NVIDIA (NASDAQ: NVDA) 是全球加速计算领域的领导者。

本新闻稿中的某些陈述包括但不限于以下内容：“Jetson Thor 具有卓越的性能和能效，并能够在边缘运行多个生成式 AI 模型，是推动物理 AI 和通用机器人时代发展的终极版超级计算机”；NVIDIA 产品、服务和技术的优势、影响、性能和可用性；对 NVIDIA 第三方安排的预期，包括对其合作者和合作伙伴的预期；对技术发展的预期；以及其他非历史事实的陈述属于 1933 年《证券法》第 27A 条（修订版）和 1934 年《证券交易法》第 21E 条（修订版）所定义的前瞻性陈述，这些内容受到相关条款所设立的“安全港”保护，是基于管理层的信念、假设以及目前可获得的信息做出的判断，但仍存在可能导致实际结果与预期有重大差异的风险和不确定性。可能导致实际结果存在重大差异的重要因素包括：全球经济和政治形势；NVIDIA 对第三方制造、组装、包装和测试 NVIDIA 产品的依赖程度；技术发展和竞争的影响；新产品和技术的开发或对 NVIDIA 现有产品和技术的增强；市场对 NVIDIA 产品或 NVIDIA 合作伙伴产品的接受程度；设计、制造或软件缺陷；消费者偏好或需求的变化；行业标准和界面的变化；NVIDIA 产品或技术在集成到系统中时可能意外损失性能；适用法律法规的变化，以及 NVIDIA 不时提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的报告中详述的其他因素，包括但不限于其 10-K 年度报告和 10-Q 季度报告。提交给 SEC 的报告副本已在公司网站上发布，NVIDIA 免费提供。这些前瞻性陈述并非对未来性能的保证，仅在截至本新闻稿发布当日有效。除非有法律规定，否则 NVIDIA 不承担更新这些前瞻性陈述以反映未来事件或情况的任何义务。

© 2025 NVIDIA Corporation。保留所有权利。NVIDIA、NVIDIA 徽标、Jetson AGX Orin、Jetson AGX Thor、Jetson Orin、Jetson Thor、NVIDIA Isaac 和 NVIDIA Jetson 是 NVIDIA Corporation 在美国及其他国家/地区的商标或注册商标。其他公司和产品名称可能是与其相关的各自公司的商标。特性、定价、上市情况和规格如有变更，恕不另行通知。

