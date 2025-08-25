SPIE acquiert Voets & Donkers aux Pays-Bas et renforce sa position dans les technologies de réfrigeration industrielle et les systèmes de traitement de l’air

Cergy, le 25 août 2025 – SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, annonce l’acquisition de Voets & Donkers Koeltechniek B.V. et VND Technical Services B.V. Grâce à cette acquisition stratégique, SPIE renforce son expertise dans les domaines des installations de refroidissement industriel, des systèmes de traitement de l’air, des pompes à chaleur, de l’automatisation industrielle et de l’ingénierie des équipements de procédés.

Fondée en 1963, Voets & Donkers emploie 69 collaborateurs permanents répartis sur deux sites, à Schijndel et Drachten. Spécialiste du développement, de la production et de l’installation de systèmes de refroidissement et de traitement de l’air, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros en 2024. Sa clientèle couvre plusieurs secteurs: transformation laitière et agroalimentaire, horticulture, industrie pharmaceutique, logistique et équipements de haute technologie.

Des opportunités de croissance dans l’agroalimentaire, la pharmacie et le CVC industriel

Le secteur agroalimentaire et pharmaceutique représente un marché à fort potentiel pour SPIE, qui souhaite y renforcer sa présence. « Cette acquisition nous permet également d’accroître notre visibilité dans les domaines du froid, de la congélation, des pompes à chaleur industrielles et du CVC », explique Joti Hakkert, directeur de la division Industry Services de SPIE. « Elle ouvre de nouvelles perspectives pour augmenter nos capacités en cohérence avec les projets que nous menons déjà dans le CVC industriel. Cette opération s’inscrit pleinement dans nos ambitions stratégiques de croissance sur le marché industriel. »

Unir nos forces pour l’avenir

Marc Voets et Peter Donkers, propriétaires de Voets & Donkers, se montrent enthousiastes quant à cette acquisition. Peter Donkers déclare : « Avec la puissance et la dimension de SPIE à nos côtés, nous sommes encore mieux armés pour répondre aux évolutions de notre secteur. En travaillant avec les experts de SPIE et nos collègues des autres divisions, nous pourrons faire progresser nos services vers un niveau supérieur. »

Avec cette acquisition, SPIE franchit une nouvelle étape dans le développement de ses services industriels spécialisés, avec une attention particulière portée à l’innovation et aux technologies durables.

