Rexel: Disclosure of trading in own shares from August 18 to August 22, 2025

                  DISCLOSURE OF TRADING IN OWN SHARES

FROM AUGUST 18 TO AUGUST 22, 2025

In accordance with the authorization granted by the Shareholders’ Meeting in order to trade in own shares and pursuant to applicable law on share repurchases, Rexel declares the following purchases of its own shares from August 18 to August 22, 2025:

Name of the issuerIdentity code of the issuer (Legal Entity Identifier)Day of transactionIdentity code of the financial instrumentTotal daily volume (in number of shares)Daily weighted average purchase price of the sharesMarket (MIC Code)
REXEL969500N6AVPA51648T6218/08/2025FR001045120350027,56AQEU
REXEL969500N6AVPA51648T6218/08/2025FR001045120350027,56CCXE
REXEL969500N6AVPA51648T6218/08/2025FR00104512031 00027,505TQEX
REXEL969500N6AVPA51648T6218/08/2025FR001045120334 79727,5714XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6219/08/2025FR001045120350027,95AQEU
REXEL969500N6AVPA51648T6219/08/2025FR00104512031 00027,98CCXE
REXEL969500N6AVPA51648T6219/08/2025FR001045120350027,96TQEX
REXEL969500N6AVPA51648T6219/08/2025FR001045120330 31027,90677XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6220/08/2025FR00104512031 00027,63AQEU
REXEL969500N6AVPA51648T6220/08/2025FR00104512031 50027,68333CCXE
REXEL969500N6AVPA51648T6220/08/2025FR00104512031 00027,64882TQEX
REXEL969500N6AVPA51648T6220/08/2025FR001045120335 00027,75154XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6221/08/2025FR001045120350027,42AQEU
REXEL969500N6AVPA51648T6221/08/2025FR00104512032 00227,40505CCXE
REXEL969500N6AVPA51648T6221/08/2025FR001045120350027,43TQEX
REXEL969500N6AVPA51648T6221/08/2025FR001045120333 96727,50966XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6222/08/2025FR001045120350027,74CCXE
REXEL969500N6AVPA51648T6222/08/2025FR001045120326 41427,69063XPAR
   TOTAL171 49027,67721 

