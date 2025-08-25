Rexel : Déclaration des transactions sur actions propres du 18 au 22 août 2025

COMMUNIQUE

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
REALISEES DU 18 AU 22 AOUT 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 18 au 22 août 2025 :

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier
(en nombre d'actions)		Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
REXEL969500N6AVPA51648T6218/08/2025FR001045120350027,56AQEU
REXEL969500N6AVPA51648T6218/08/2025FR001045120350027,56CCXE
REXEL969500N6AVPA51648T6218/08/2025FR00104512031 00027,505TQEX
REXEL969500N6AVPA51648T6218/08/2025FR001045120334 79727,5714XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6219/08/2025FR001045120350027,95AQEU
REXEL969500N6AVPA51648T6219/08/2025FR00104512031 00027,98CCXE
REXEL969500N6AVPA51648T6219/08/2025FR001045120350027,96TQEX
REXEL969500N6AVPA51648T6219/08/2025FR001045120330 31027,90677XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6220/08/2025FR00104512031 00027,63AQEU
REXEL969500N6AVPA51648T6220/08/2025FR00104512031 50027,68333CCXE
REXEL969500N6AVPA51648T6220/08/2025FR00104512031 00027,64882TQEX
REXEL969500N6AVPA51648T6220/08/2025FR001045120335 00027,75154XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6221/08/2025FR001045120350027,42AQEU
REXEL969500N6AVPA51648T6221/08/2025FR00104512032 00227,40505CCXE
REXEL969500N6AVPA51648T6221/08/2025FR001045120350027,43TQEX
REXEL969500N6AVPA51648T6221/08/2025FR001045120333 96727,50966XPAR
REXEL969500N6AVPA51648T6222/08/2025FR001045120350027,74CCXE
REXEL969500N6AVPA51648T6222/08/2025FR001045120326 41427,69063XPAR
   TOTAL171 49027,67721 

