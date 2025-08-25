Rexel : Déclaration des transactions sur actions propres du 18 au 22 août 2025

COMMUNIQUE

DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

REALISEES DU 18 AU 22 AOUT 2025

Dans le cadre de l’autorisation consentie par l’Assemblée générale pour opérer sur ses actions et conformément à la règlementation relative aux rachats d’actions, Rexel déclare ci-après les achats d’actions propres réalisés du 18 au 22 août 2025 :

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier

(en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché REXEL 969500N6AVPA51648T62 18/08/2025 FR0010451203 500 27,56 AQEU REXEL 969500N6AVPA51648T62 18/08/2025 FR0010451203 500 27,56 CCXE REXEL 969500N6AVPA51648T62 18/08/2025 FR0010451203 1 000 27,505 TQEX REXEL 969500N6AVPA51648T62 18/08/2025 FR0010451203 34 797 27,5714 XPAR REXEL 969500N6AVPA51648T62 19/08/2025 FR0010451203 500 27,95 AQEU REXEL 969500N6AVPA51648T62 19/08/2025 FR0010451203 1 000 27,98 CCXE REXEL 969500N6AVPA51648T62 19/08/2025 FR0010451203 500 27,96 TQEX REXEL 969500N6AVPA51648T62 19/08/2025 FR0010451203 30 310 27,90677 XPAR REXEL 969500N6AVPA51648T62 20/08/2025 FR0010451203 1 000 27,63 AQEU REXEL 969500N6AVPA51648T62 20/08/2025 FR0010451203 1 500 27,68333 CCXE REXEL 969500N6AVPA51648T62 20/08/2025 FR0010451203 1 000 27,64882 TQEX REXEL 969500N6AVPA51648T62 20/08/2025 FR0010451203 35 000 27,75154 XPAR REXEL 969500N6AVPA51648T62 21/08/2025 FR0010451203 500 27,42 AQEU REXEL 969500N6AVPA51648T62 21/08/2025 FR0010451203 2 002 27,40505 CCXE REXEL 969500N6AVPA51648T62 21/08/2025 FR0010451203 500 27,43 TQEX REXEL 969500N6AVPA51648T62 21/08/2025 FR0010451203 33 967 27,50966 XPAR REXEL 969500N6AVPA51648T62 22/08/2025 FR0010451203 500 27,74 CCXE REXEL 969500N6AVPA51648T62 22/08/2025 FR0010451203 26 414 27,69063 XPAR TOTAL 171 490 27,67721

