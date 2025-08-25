Pranešimas apie 2025 m. rugpjūčio 29 d. šaukiamo restruktūrizuojamos AUGA group, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės sprendimų projektus ir bendrąjį balsavimo biuletenį

Kaip buvo skelbta, Restruktūrizuojamos AUGA group, AB (kodas 126264360, buveinės adresas Konstitucijos pr. 21C, Vilnius, toliau - Bendrovė) valdybos iniciatyva ir sprendimu 2025 m. rugpjūčio 29 d. 10:00 val. šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – Susirinkimas). Bendrovė šiuo pranešimu skelbia siūlomus sprendimų projektus 5-6 darbotvarkės klausimais kartu su papildoma informacija bei pateikia atnaujintą bendrąjį balsavimo biuletenį.
Susirinkimo darbotvarkė:
- Bendrovės 2024 m. Konsoliduota vadovybės ataskaita ir nepriklausomo auditoriaus išvada, išskyrus Bendrovės 2024 m. atlygio ataskaitos dalį.
- Bendrovės 2024 m. atlygio ataskaitos kaip Bendrovės 2024 m. Konsoliduotos vadovybės ataskaitos dalies tvirtinimas.
- Bendrovės 2024 m. Konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas.
- Bendrovės 2024 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas.
- Bendrovės valdybos narių rinkimas.
- Atlygio valdybos nariams nustatymas.
- Informacijos apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą pateikimas.
- Bendrovės įstatų keitimas.
Bendrovės restruktūrizavimo plano projekte, kuriam 2025 m. rugpjūčio 12 d. pritarė Bendrovės akcininkai, o 2025 m. rugpjūčio 18 d. pritarė Bendrovės kreditoriai, nustatyta, jog Bendrovės valdyba įsipareigoja visuotiniam akcininkų susirinkimui pasiūlyti į naujos sudėties valdybą išrinkti ne mažiau kaip 2 (du) Bendrovės kreditorių nominuotus kandidatus. Atsižvelgdama į akcininkų ir kreditorių patvirtintą restruktūrizacijos plano projektą, Bendrovės valdyba siūlo toliau nurodomus sprendimų projektus darbotvarkės 5-6 klausimais ir siūlo kandidatus į Bendrovės valdybą:
5. Bendrovės valdybos narių rinkimas.
Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės valdybos kadencija baigiasi 2025 m. rugpjūčio 29 d., naujos kadencijos Bendrovės valdybos nariais išrinkti:
Bendrovės valdybos pasiūlyti kandidatai:
- Peter Bryde (Bendrovės valdybos siūlomas kandidatas;
- Andrej Cyba (Bendrovės valdybos siūlomas kandidatas);
- Kęstutis Juščius (Bendrovės valdybos siūlomas kandidatas);
- Ramutė Razmienė (Bendrovės didžiausio kreditoriaus, kurio reikalavimas neužtikrintas hipoteka, nominuotas kandidatas pagal Bendrovės restruktūrizavimo plano projektą);
- Aleksandras Šutovičius (Bendrovės didžiausio kreditoriaus, kurio reikalavimas užtikrintas hipoteka, nominuotas kandidatas pagal Bendrovės restruktūrizavimo plano projektą.
Bendrovės akcininkas UAB "Proksima zeta", kuriam priklauso Bendrovės akcijos suteikiančios daugiau kaip 1/20 visų balsų, pateikė kandidatą į Bendrovės valdybą:
- Giedrių Barcį.
Bendrovės akcininkai ATIISIF „Multi Asset Selection Fund“ (valdymo įmonė AGGRESSIVE CAPITAL, UAB) ir Willgrow, UAB, kuriems kartu priklausančios Bendrovės akcijos suteikia daugiau kaip 1/20 visų balsų, pateikė kandidatą į Bendrovės valdybą:
- Liną Strėlį.
Atsižvelgiant į tai, kandidatai į Bendrovės valdybą yra:
- Giedrius Barcys (UAB "Proksima zeta" siūlomas kandidatas);
- Peter Bryde (Bendrovės valdybos siūlomas kandidatas;
- Andrej Cyba (Bendrovės valdybos siūlomas kandidatas);
- Kęstutis Juščius (Bendrovės valdybos siūlomas kandidatas);
- Ramutė Razmienė (Bendrovės didžiausio kreditoriaus, kurio reikalavimas neužtikrintas hipoteka, nominuotas kandidatas pagal Bendrovės restruktūrizavimo plano projektą);
- Linas Strėlis (ATIISIF „Multi Asset Selection Fund“ ir Willgrow, UAB siūlomas kandidatas);
- Aleksandras Šutovičius (Bendrovės didžiausio kreditoriaus, kurio reikalavimas užtikrintas hipoteka, nominuotas kandidatas pagal Bendrovės restruktūrizavimo plano projektą).
Pagal kandidatų Bendrovei pateiktą informaciją, kandidatai Giedrius Barcys, Peter Bryde, Andrej Cyba, Ramutė Razmienė ir Linas Strėlis laikytini nepriklausomais kandidatais, o Kęstutis Juščius, kadangi yra vienintelis Bendrovę kontroliuojančio akcininko UAB „Baltic Champs group“ akcininkas ir Aleksandras Šutovičius, kadangi yra „Okseta“, UAB, kuri turi įsigijusi daugiau nei pusę Bendrovės išleistų Žaliųjų obligacijų, generalinis direktorius, laikytini priklausomais kandidatais. Informacija apie visus siūlomus kandidatus pridedama prie šio pranešimo kaip priedas.
6. Naujai išrinktos valdybos atlygio tvirtinimas
6.1 Patvirtinti tokį Bendrovės valdybos narių atlygį naujai išrinktiems nariams vienai kadencijai: valdybos nariui nustatyti 2 280 EUR (prieš mokesčius), o valdybos pirmininkui – 3 000 EUR (prieš mokesčius) mėnesinį atlygį, kuris mokamas neatsižvelgiant į per metus įvykusių valdybos posėdžių skaičių;
6.2 Užsienyje gyvenantiems valdybos nariams kompensuojamos kelionės išlaidos, bet ne daugiau kaip 500 EUR + PVM (Lietuvos tarifas) už kiekvieną posėdį, į kurį jis atvyko dalyvauti į Lietuvą; jei dalyvaujama nuotoliniu būdu – kelionės išlaidų kompensacija tokio dalyvavimo posėdyje atveju nėra mokama.
Kontaktai:
Restruktūrizuojamos AUGA group, AB generalinė direktorė
Elina Chodzkaitė - Barauskienė
+370 5 233 5340
