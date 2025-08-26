Halfjaarresultaten 2025: sterke eerste jaarhelft zorgt voor recordwinst; EBITDA-outlook voor het jaar verhoogd

Hoogtepunten
- De omzet van de groep steeg met 10% jaar over jaar tot 2,1 miljard euro, dankzij aanhoudende sterke groei in Offshore Energy
- De EBITDA steeg met 35% naar een recordniveau van 464 miljoen euro, of 21,9% van de omzet, tegenover 345 miljoen euro of 18,0% van de omzet in de eerste helft van 2024
- De nettowinst nam met 27% toe tot 179 miljoen euro, tegenover 141 miljoen euro een jaar geleden
- DEME nam Havfram over, een Noorse offshore windaannemer. Deze overname onderstreept DEME’s ambitie om zijn aanwezigheid op de offshore windenergiemarkt uit te breiden en zijn concurrentiepositie op het vlak van turbine- en funderingsinstallaties te versterken. De twee schepen van Havfram die momenteel in aanbouw zijn, liggen op schema voor levering voor respectievelijk eind 2025 en begin 2026
- Het orderboek, inclusief de Havfram orders, bedroeg 7,5 miljard euro op 30 juni 2025, tegenover 7,6 miljard euro een jaar geleden
- Het management bevestigt zijn verwachting dat de omzet voor het volledige jaar minstens in lijn zal liggen met 2024, en verwacht nu dat de EBITDA-marge voor het volledige jaar iets meer dan 20% zal bedragen.
