Alstom S.A : Alstom fournira les trains, les solutions de signalisation et la maintenance de la ligne 4 du métro de Mumbai

39 rames Metropolis sans conducteur seront fabriquées en Inde dans l'usine Alstom de Sri City.

La signalisation CBTC Urbalis Forward réduira considérablement les temps de parcours, les embouteillages et les émissions de CO2.

Cinq ans de services de maintenance garantiront une disponibilité et une fiabilité optimales de la flotte de métros et de la signalisation.





26 août 2025 - Alstom, leader mondial de la mobilité intelligente et durable, a été chargé par Larsen & Toubro Limited Inde, de fournir 234 voitures de métro Metropolis (39 rames de 6 voitures chacune) et un système de signalisation CBTC (Communications Based Train Control), avec un service de maintenance d’une durée de cinq ans. La valeur totale de la fourniture de ces produits, solutions et services s'élève à quelques centaines de millions d'euros pour Alstom. Larsen & Toubro Inde a récemment remporté un contrat auprès de la Mumbai Metro Regional Development Authority (MMRDA) pour la fourniture d'un ensemble de systèmes intégrés pour la ligne 4 du métro de Mumbai (ligne verte), qui comprend le matériel roulant, la signalisation CBTC et le contrôle des trains, les télécommunications, les portes palières, ainsi que les machines et installations du dépôt, avec cinq ans de maintenance. L&T a conclu un partenariat avec Alstom pour le matériel roulant et le système de signalisation, la maintenance.

La ligne 4 du métro de Mumbai est un corridor surélevé de 35,3 km entre Wadala, dans le centre de Mumbai, et Kasarvadavali, localisé à Thane. Avec 32 stations, elle sera l'une des plus longues lignes de métro de la ville et assurera la connectivité avec l'autoroute express orientale, le monorail et les autres lignes du métro de Mumbai.

Ling Fang, présidente de la région Asie-Pacifique d'Alstom (APAC), a déclaré à cette occasion : « Nous sommes honorés d'avoir été choisis pour le prestigieux projet de la ligne 4 du métro de Mumbai, ce qui renforce notre association de longue date avec cette ville. Les trains et les solutions de signalisation construits par Alstom sont déjà en service sur d'autres lignes du métro de Mumbai. Ce nouveau projet ambitieux nous offre de nouvelles opportunités de fournir des solutions de premier ordre aux usagers et de contribuer à l'amélioration des infrastructures de la capitale financière ».

Dans le cadre de l'initiative « Make in India », les 39 rames Metropolis, chacune composée de 6 voitures, seront conçues par le centre d'ingénierie d'Alstom à Bangalore (Karnataka) et fabriquées sur le site ultramoderne d'Alstom à Sri City, dans l'Andra Pradesh ; la propulsion sera fabriquée à Coimbatore (Tamil Nadu) et les bogies à Savli (Gujarat). L'usine de Sri City a une capacité annuelle de production de 480 voitures et un solide portefeuille de livraisons de rames pour plusieurs projets de métro nationaux et internationaux, notamment pour la ligne Aqua de Mumbai, la phase IV de Delhi et la phase II de Chennai, ainsi que pour Montréal et Sydney.

Alstom est l’un des principaux acteurs sur le marché des transports publics et le leader incontesté de la technologie CBTC dans le monde. L'entreprise possède plus de 30 ans d'expertise en matière de CBTC radio et a été choisie pour 190 lignes de métro CBTC, dont plus de 90 sont en service, dans le monde entier. En Inde, 18 lignes de métro sont actuellement équipées ou en cours d'équipement avec les solutions de signalisation de pointe d'Alstom.

Alstom contribue depuis longtemps au réseau métropolitain de Mumbai avec les trains de la ligne Aqua et les solutions de signalisation fournies par Alstom. Aujourd'hui en exploitation commerciale, la ligne Aqua est l'une des plus longues lignes de métro souterrain du pays. Les trains Metropolis sans conducteur d'Alstom transportent plus de 1,6 million de passagers par jour. Alstom fournit également des solutions de signalisation et de télécommunications pour les lignes 2 et 7 de Mumbai, ainsi que des solutions de signalisation pour les lignes 7A et 9.

En savoir plus sur le matériel roulant

Ces trains sans conducteur présenteront un design unique et offriront aux passagers confort et accessibilité, avec un système de refroidissement de l'air à l'intérieur des rames, un espace pour les fauteuils roulants et des porte-vélos. Des composants fiables garantiront des performances et une sécurité élevées, notamment le freinage électrique et les mesures de cybersécurité.

Alstom fournira également des services de maintenance FlexCare Perform pendant cinq ans afin de garantir que la flotte du métro de Mumbai fonctionne de manière sûre et fiable jour après jour. Le contrat d'Alstom comprend la maintenance complète des 234 voitures de Metropolis.

En savoir plus sur les solutions de signalisation

La technologie CBTC d'Alstom, leader mondial dans ce domaine, permet une exploitation sans conducteur, offrant un niveau de service exceptionnel sur les 35,3 km de la ligne. Ce projet devrait permettre de réduire les embouteillages dans la ville en minimisant les temps de trajet, et ainsi diminuer les émissions de CO2, tout en apportant une contribution substantielle à l'expansion de l'infrastructure publique de la capitale financière de l'Inde. La solution de cybersécurité ferroviaire d'Alstom, soutenue par un processus de développement sécurisé et certifié, apportera une réponse efficace aux cybermenaces émergentes en protégeant l'épine dorsale du transport moderne.

La solution CBTC Urbalis d'Alstom, développée sur notre site de Bangalore avec plus de 1 000 ingénieurs dédiés au déploiement de diverses solutions dans le monde entier, offrira également le plus haut niveau d'automatisation (GoA4), communément appelé " technologie sans conducteur ". La plateforme Urbalis Vision d'Alstom sera installée dans le centre de contrôle des opérations intégré (OCC), en cours de construction au dépôt de Mandale, et dans le centre de contrôle de secours (BCC) situé à Mogharpada, qui servira de centre de commande pour le contrôle et la surveillance de toutes les circulations ferroviaires. Le système de contrôle automatique des trains à bord sera en interface avec le matériel roulant Metropolis fabriqué par Alstom, et gérera l'espacement et la sécurité de 39 trains. Alstom fournira également des services de maintenance pendant cinq ans afin de garantir que la flotte du métro de Mumbai fonctionne de manière sûre et fiable jour après jour.

Alstom est à l'avant-garde de la mobilité urbaine grâce à ses métros Metropolis, leaders sur le marché, qui desservent plus de 80 clients dans le monde. Alstom est également le leader du marché des services ferroviaires, accompagnant ses clients tout au long du cycle de vie de leurs actifs grâce au plus large portefeuille de solutions de services. Alstom est également un leader dans le domaine du CBTC avec plus de 30 ans d'expertise et 190 lignes de métro dans 32 pays.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site site Metropolis metros : La ville respire et FlexCare Perform, des services de maintenance ferroviaire pour tous les types d'actifs et CBTC Alstom, leader mondial des solutions de signalisation haute capacité.

ALSTOM™ , Metropolis™, Urbalis™, Urbalis Vision™, Urbalis Forward™ et FlexCare Perform™ sont des marques protégées du groupe Alstom.

A propos d'Alstom

Alstom s'engage à contribuer à un avenir sobre en carbone en développant et en promouvant des solutions de transport innovantes et durables que les gens aiment utiliser. Qu'il s'agisse de trains à grande vitesse, de métros, de monorails, de tramways, de systèmes clés en main, de services, d'infrastructures, de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses différents clients le plus large portefeuille de l'industrie. Avec une présence dans 63 pays et une base de talents de plus de 86 000 personnes de 184 nationalités différentes, l'entreprise concentre ses compétences en matière de conception, d'innovation et de gestion de projet là où les solutions de mobilité sont les plus nécessaires. Cotée en France, Alstom a réalisé un chiffre d'affaires de 18,5 milliards d'euros pour l'exercice clos le 31 mars 2025.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.alstom.com

A propos d'Alstom en Inde

Alstom est la seule multinationale de mobilité durable en Inde à disposer d'un portefeuille complet d'offres pour répondre aux besoins spécifiques des clients, depuis les plateformes de transport de grande capacité rentables jusqu'aux innovations technologiques. Synonyme de la "révolution ferroviaire" du pays, Alstom continue d'être un partenaire stratégique pour soutenir la révolution du transport de marchandises et de passagers en Inde. Avec 6 sites industriels et 5 grands centres d'ingénierie, l'entreprise ne se contente pas de répondre aux besoins des projets nationaux, mais réalise également de nombreux projets internationaux. Soutenant les initiatives de modernisation du gouvernement, Alstom a été à l'avant-garde de l'introduction de plusieurs technologies révolutionnaires en Inde avec du matériel roulant, des équipements et des infrastructures ferroviaires, de la signalisation et des services de classe mondiale. Totalement en phase avec la vision de Make-in-India et d'Aatmanirbhar Bharat du pays, Alstom reste profondément engagé dans le renforcement de son écosystème d'approvisionnement local et de sa chaîne d'approvisionnement.

Contacts



Presse

Siège Social

Stéphane SAVIGNARD - TEL : +33 (0)7 63 00 48 76

stephane.savignard@alstomgroup.com









Inde



Ankita UPADHYAY - TEL : +91 88269 46333

ankita.upadhyay@alstomgroup.com

Relations avec les investisseurs

Cyril GUERIN - Tél : +33 (0)6 07 89 36 16

cyril.guerin@alstomgroup.com









Guillaume GAUVILLE - Tél : +44 (0)7 588 022 744

guillaume.gauville@alstomgroup.com









Estelle MATURELL ANDINO - Tel : +33 (0)6 71 37 47 56

estelle.maturell@alstomgroup.com









Jalal DAHMANE - Tél : +33 (0)6 98 19 96 62



jalal.dahmane@alstomgroup.com

Pièce jointe