











COMMUNIQUÉ DE PRESSE

À VOS AGENDAS !

SMART RX NEXT : l’événement qui imagine l’officine de demain

Du 30 septembre au 10 octobre 2025

Paris, Lille, Angers, Clermont-Ferrand, Toulouse, Marseille, Lyon

Boulogne-Billancourt, France, le 26 août 2025 – À l’heure où les officines se réinventent pour répondre aux nouveaux défis du système de santé, Smart Rx lance SMART RX NEXT, un événement itinérant et inédit destiné aux pharmaciens et aux acteurs de l’écosystème officinal. Un rendez-vous pensé pour échanger autour du métier de pharmacien, de ses transformations et de ses aspirations. Organisé à la rentrée 2025, SMART RX NEXT est bien plus qu’un événement professionnel, c’est une plateforme d’échanges, d’inspiration et d’initiatives concrètes pour faire avancer le secteur.

Un moment fort pour les acteurs du monde officinal

SMART RX NEXT s’inscrit dans une volonté forte : celle de créer un espace ouvert et collaboratif, au plus près du terrain, pour imaginer collectivement l’avenir de la pharmacie d’officine.

Chaque évènement commencera à partir de 19h30 avec au programme : Décryptage, présentation de la vision Smart Rx, échanges entre professionnels… SMART RX NEXT proposera une programmation riche pour aborder les grandes thématiques qui façonnent l’avenir des officines :

Évolution du métier de pharmacien,

Digitalisation du métier,

Innovations technologiques au service du quotidien officinal.





Toutes les inscriptions sont ouvertes via le site SMART RX NEXT . L’inscription est obligatoire pour accéder à l’évènement.

SMART RX NEXT : une initiative engagée pour une officine plus performante et humaine

Avec cette initiative, Smart Rx affirme sa volonté d’aller plus loin dans l’accompagnement des pharmaciens face à leurs défis opérationnels, réglementaires et sociétaux. Déjà expert sur les solutions logicielles, Smart Rx renforce son positionnement en tant qu’acteur engagé dans l’avenir du monde officinal.

« SMART RX NEXT incarne notre vision : faire de l’innovation un levier d’efficacité, mais aussi de proximité entre les pharmaciens et leurs patients. Cet événement est une invitation à co-construire ensemble la pharmacie de demain », souligne Grégory COBENA, Directeur R&D de Smart Rx.

À propos de Smart Rx : Spécialisé depuis 30 ans dans la technologie et les services dédiés aux pharmacies, Smart Rx propose des solutions globales et innovantes pour faciliter et optimiser le fonctionnement et la gestion des officines. Son offre se compose d’une large gamme de logiciels, matériels et services pour l’aide à la vente, la gestion et le pilotage des officines ainsi que l’accompagnement des patients. Pour en savoir plus : https://www.smart-rx.com/

A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de 6 700 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 654 millions d’euros en 2024. Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur X : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook

Aude BALLEYDIER

Cegedim

Responsable Communication

et Relations Médias



Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81

aude.balleydier@cegedim.fr

Céline PARDO

Agence Becoming RP

Consultante en Relations Médias





Tél. : +33 (0)6 52 08 13 66

cegedim@becoming-group.com



Pièce jointe