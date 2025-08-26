Telenor-selskap sikrer forsvarskontrakter verdt 170 millioner kroner

(Fornebu, 26. august 2025) Telenors finske datterselskap KNL har sikret seg ordre verdt over 170 millioner kroner gjennom en tiårig rammeavtale med det finske og svenske forsvaret.

Kontraktene kommer i en tid der sikre og uavhengige kommunikasjonsløsninger er stadig viktigere for nasjonal beredskap og regional stabilitet, særlig i lys av økt geopolitisk usikkerhet i Europa.

– Disse kontraktene understreker den økende etterspørselen etter sikre og robuste kommunikasjonsløsninger i en tid med stadig mer komplekse sikkerhetsutfordringer. KNLs teknologi er et godt eksempel på nordisk innovasjon og hvordan den bidrar til å styrke regional sikkerhet og beredskap, sier Dan Ouchterlony, leder for Telenor Amp.

KNL utvikler avanserte høyfrekvente (HF) kommunikasjonsløsninger som kobler opp automatisk på under ett sekund og gir kryptert og robust tilkobling – selv under jamming og andre typer forstyrrelser. Avtalene omfatter leveranse av bærbare HF-militærradioer som sikrer trygg kommunikasjon i områder uten tradisjonell infrastruktur som satellitter og GPS.

Kontraktene er en del av en tiårig rammeavtale med NORDEFCO, et nordisk forsvarssamarbeid som legger til rette for felles nordiske innkjøp av forsvarsmateriell. Avtalen kan utvides til å omfatte flere NATO-land. Leveransene til det finske og svenske forsvaret skal være fullført innen utgangen av året.

– Disse avtalene bekrefter at vi har utviklet noe verdifullt, spesielt i en tid med geopolitiske spenninger. Vi ser sterk interesse fra markedet for å teste og ta i bruk løsningen, noe som understreker hvilken relevans og betydning dette har. Vi trapper nå opp produksjonen for å møte økende etterspørsel. Med flere land som gjennomfører piloter, har vi store forventninger til fremtidige ordre, sier Toni Lindén, administrerende direktør i KNL.

KNL ble en del av Telenor i 2020, og har siden det spesialisert seg på sikre kommunikasjonsløsninger med hovedfokus på forsvarssektoren. I tillegg til NORDEFCO-rammeverket gjennomfører selskapet piloter sammen med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og er i dialog med flere andre NATO-land, noe som posisjonerer KNL for internasjonal vekst.

– Med Telenors ressurser i ryggen og teknologi som møter dagens sikkerhetsutfordringer, er vi godt posisjonert for videre vekst. Vi er stolte av å levere løsninger som styrker operativ kapasitet og sikkerhet i felt, avslutter Lindén.

Pressekontakter:

Telenor:

David Fidjeland, Informasjonssjef, Telenor Group

+47 93 46 72 24 | david.fidjeland@telenor.com

KNL:

Toni Lindén, administrerende direktør, KNL

+358 50 5867161 | toni.linden@knl.fi





Vedlegg