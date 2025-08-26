„INVL Technology“ 2025 m. 6 mėn. veiklos rezultatai

„INVL Technology“ nuosavas kapitalas ir grynųjų aktyvų vertė 2025 m. birželio 30 d. yra 52,03 mln. eurų arba 4,35 eurų akcijai. 2024 m. pabaigoje šie rodikliai atitinkamai buvo 51,43 mln. eurų ir 4,29 eurų.
Bendrovės investicijos į valdomas įmones 2025 m. birželio mėn. pabaigoje sudarė 54,15 mln. eurų, 2024 m. birželio mėn. pabaigoje – 44,44 mln. eurų.
Grynasis Bendrovės pelnas už 2025 metų 6 mėn. siekė 0,766 mln. eurų, 2024 m. 6 mėn. grynasis pelnas siekė 0,624 mln. eurų.
Papildoma informacija:
Investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovės „INVL Technology“ 2025 metų pirmąjį pusmetį uždirbo 0,766 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno – 22,8 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu, kai buvo gauta 0,624 mln. eurų pelno.
Bendrovės nuosavas kapitalas ir grynųjų aktyvų vertė šių metų birželio pabaigoje buvo 52,03 mln. eurų, o jų vertė akcijai – 4,3484 euro. Šie rodikliai nuo metų pradžios išaugo atitinkamai 1,2 proc. ir 1,4 proc.
„Geri valdomų bendrovių rezultatai antrąjį ketvirtį bei naujos ir numatomos pasirašyti sutartys leidžia tikėtis reikšmingo pajamų ir pelno augimo 2025 metais. Tai turės teigiamos įtakos ir bendrovių vertei bei jų pardavimui“, – sako „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris Kazimieras Tonkūnas.
„INVL Technology“ tęsia pradėtus valdomų įmonių pardavimo procesus su investuotojais, o naują aktyvų etapą atnaujins artimiausiu metu pasamdžiusi naujus investicinius patarėjus.
„INVL Technology“ valdomų bendrovių rezultatai
„INVL Technology“ valdomų bendrovių agreguotos pajamos 2025 metų sausio–birželio mėn. sudarė 28,7 mln. eurų ir buvo 2,8 proc. didesnės nei tuo pačiu praėjusiųjų metų laikotarpiu. Bendrasis pelnas lyginamuoju laikotarpiu didėjo 11,4 proc. iki 10,4 mln. eurų, o agreguota EBITDA išaugo 10,7 proc. iki 2,5 mln. eurų. 2025 metų antrąjį ketvirtį uždirbta 14,3 proc. daugiau pajamų, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais. Bendrojo pelno atitinkamai uždirbta 22,4 proc. daugiau, o EBITDA augo 44,5 procento.
„INVL Technology“ valdo kibernetinio saugumo bendrovę „NRD Cyber Security“, GovTech bendrovę „NRD Companies“ ir IT bendrovę Baltijos šalyse „Novian“.
„NRD Cyber Security” konsoliduotos pajamos šių metų pirmąjį pusmetį, palyginti su tuo pačiu 2024-ųjų laikotarpiu, padidėjo 45,3 proc. iki 5,3 mln. eurų. Bendrasis pelnas lyginamuoju laikotarpiu išaugo 30,5 proc. iki 2,5 mln. eurų, o EBITDA – 58,2 proc. iki 0,9 mln. eurų.
„NRD Companies“ konsoliduotos pajamos pirmąjį 2025 metų pusmetį siekė 5,6 mln. eurų – 11,3 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, bendrovė uždirbo 2,5 mln. eurų bendrojo pelno, arba 1,4 proc. mažiau nei pirmąjį 2024 metų pusmetį. Grupės EBITDA lyginamuoju laikotarpiu sumažėjo 4,4 proc. iki 0,6 mln. eurų. Norvegijos bendrovei „NRD Companies“ priklauso antrinės bendrovės Norvegijoje „Norway Registers Development“ su filialu Lietuvoje, o Lietuvoje – „NRD Systems“ ir „Etronika“.
„Novian“ šiemet sausį-birželį gavo 12,5 mln. eurų konsoliduotų pajamų ir uždirbo 3,9 mln. eurų bendrojo pelno – atitinkamai 21,4 proc. ir 6,3 proc. mažiau nei pernai pirmąjį pusmetį. „Novian“ grupės normalizuota EBITDA lyginamuoju laikotarpiu sumažėjo 5,6 proc. iki 1,1 mln. eurų. Grupę sudaro „Novian“ Lietuvoje su technologijų verslo krypties įmonėmis „Novian Technologies“, „Zissor“ Norvegijoje, „Novian Eesti“ Estijoje, „Andmevara“ Moldovoje ir „Novian Rwanda“ Ruandoje bei programavimo krypties įmonėmis „Novian Systems“ ir „Novian Pro“ Lietuvoje.
„INVL Technology“, kurią valdo Baltijos šalyse pirmaujanti alternatyvaus turto valdytoja „INVL Asset Management“, yra uždaro tipo investicinė bendrovė.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantis partneris
El. paštas k.tonkunas@invltechnolgy.lt
