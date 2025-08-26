Ophævelse af suspension for afdelinger/andelsklasser under Investeringsforeningen BankInvest

Der anmodes om ophør af suspension for afdelingerne/andelsklasserne nedenfor.

Afdeling/andelsklasse ISIN Short name Europæiske Aktier A DK0062500179 BAIEUAA Europæiske Aktier Akk A DK0062265153 BAIBDA Børsnoterede Alternativer Akk A DK0061925484 BAIBAA Europæisk Forsvar og Fremsyn KL DK0064193726 BAIFFK Europæisk Forsvar og Fremsyn Akk. KL DK0064193643 BAIEFFAKK

Hvis der er spørgsmål, kontakt da Chef for Fund Valuation, Peter Akstrup, telefon 77 30 90 31.

Med venlig hilsen

BI Management A/S

Nikoline Voetmann

Direktør