Ophævelse af suspension for afdelinger/andelsklasser under Investeringsforeningen BankInvest

Der anmodes om ophør af suspension for afdelingerne/andelsklasserne nedenfor.
|Afdeling/andelsklasse
|ISIN
|Short name
|Europæiske Aktier A
|DK0062500179
|BAIEUAA
|Europæiske Aktier Akk A
|DK0062265153
|BAIBDA
|Børsnoterede Alternativer Akk A
|DK0061925484
|BAIBAA
|Europæisk Forsvar og Fremsyn KL
|DK0064193726
|BAIFFK
|Europæisk Forsvar og Fremsyn Akk. KL
|DK0064193643
|BAIEFFAKK
Hvis der er spørgsmål, kontakt da Chef for Fund Valuation, Peter Akstrup, telefon 77 30 90 31.
Med venlig hilsen
BI Management A/S
Nikoline Voetmann
Direktør