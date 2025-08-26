Ophævelse af suspension for afdelinger/andelsklasser under Investeringsforeningen BankInvest

Der anmodes om ophør af suspension for afdelingerne/andelsklasserne nedenfor.

Afdeling/andelsklasseISINShort name
Europæiske Aktier ADK0062500179BAIEUAA
Europæiske Aktier Akk ADK0062265153BAIBDA
Børsnoterede Alternativer Akk ADK0061925484BAIBAA
Europæisk Forsvar og Fremsyn KLDK0064193726BAIFFK
Europæisk Forsvar og Fremsyn Akk. KLDK0064193643BAIEFFAKK

Hvis der er spørgsmål, kontakt da Chef for Fund Valuation, Peter Akstrup, telefon 77 30 90 31.

Med venlig hilsen
BI Management A/S

Nikoline Voetmann
Direktør


