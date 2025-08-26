57 000 rouleaux pour la solidarité : La Journée nationale du papier hygiénique promeut l'équité en matière d'hygiène

BURLINGTON, Ontario, 26 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bunzl Canada a annoncé aujourd'hui son initiative annuelle pour la Journée nationale du papier hygiénique, en partenariat avec Banques alimentaires Canada. Le distributeur national a fourni plus de 57 000 rouleaux de papier hygiénique destinés aux banques alimentaires à travers le pays, augmentant ainsi l'accès à ce produit d'hygiène essentiel pour les personnes dans le besoin.

Alors que le coût de la vie continue d'augmenter, la pauvreté en matière d'hygiène devient un enjeu croissant pour des milliers de familles canadiennes. Le premier sondage canadien sur la pauvreté en matière d'hygiène, réalisé en janvier 2025, a recueilli les commentaires du personnel d'établissements communautaires tels que les écoles, les banques alimentaires et les refuges. 81 % des répondants ont indiqué que leurs clients en situation de pauvreté hygiénique avaient dû choisir entre se nourrir/se loger et acheter des produits d'hygiène au cours de la dernière année. 72 % ont identifié l'insécurité financière comme la principale cause de cette pauvreté.

« Il est difficile pour plusieurs d'entre nous d'imaginer devoir choisir entre se nourrir et se procurer des produits d'hygiène essentiels comme le papier hygiénique », a déclaré Margo Hunnisett, vice-présidente, Marketing et Communications chez Bunzl Canada. « Mais pour de nombreuses familles canadiennes, c'est une réalité malheureuse. C'est pourquoi il est si important de sensibiliser le public à ce besoin crucial et de faire notre part pour que moins de familles aient à faire ce choix difficile. »

Bunzl a fait don de papier hygiénique des marques REGARD® et DuraPlus®, en plus des contributions de ses partenaires fournisseurs : Cascades, Sunset, Essity, Kimberly-Clark Professional et Kruger. Le don collectif sera distribué par Banques alimentaires Canada aux banques alimentaires locales à travers le pays.

« Nous sommes fiers de collaborer à nouveau avec Banques alimentaires Canada et nos généreux partenaires fournisseurs pour soutenir la Journée nationale du papier hygiénique », a affirmé John Howlett, président de Bunzl Canada. « C'est un moyen important de sensibiliser le public à la pauvreté en matière d'hygiène tout en offrant un soutien essentiel aux personnes dans le besoin dans les communautés partout au Canada. »

Le succès éprouvé de Banques alimentaires Canada dans la réalisation de projets transformateurs, combiné à l'engagement de Bunzl Canada envers la durabilité communautaire et ses relations avec les principaux fournisseurs de produits de papier, fait de cette collaboration annuelle un partenariat naturel. Ensemble, ils visent à fournir des produits d'hygiène essentiels aux familles canadiennes dans le besoin, leur permettant de réorienter leurs ressources vers la nourriture et d'autres besoins vitaux.

« Chaque jour, des gens à travers le pays doivent prendre des décisions déchirantes : manger, payer le loyer ou se priver d'un autre besoin fondamental », a partagé Erin Filey-Wronecki, directrice du développement et des partenariats chez Banques alimentaires Canada. « Avec plus de deux millions de personnes au Canada qui se tournent vers les banques alimentaires chaque mois, le besoin de soutien n'a jamais été aussi urgent. Nous sommes extrêmement reconnaissants à Bunzl et ses partenaires fournisseurs pour leur incroyable générosité. En fournissant des produits d'hygiène aux personnes dans le besoin, ils allègent le fardeau des coûts essentiels du ménage, permettant aux familles de consacrer ces économies à la nourriture et à d'autres articles essentiels. »

Pour en savoir plus sur la façon dont les particuliers et les entreprises peuvent contribuer à réduire l'insécurité alimentaire et la pauvreté en matière d'hygiène, et pour offrir les articles les plus nécessaires, veuillez contacter votre banque alimentaire locale ou visiter foodbankscanada.ca. Pour en savoir plus sur Bunzl Canada et son initiative BUNZL POUR UN MIEUX-ÊTRE, visitez bunzlcanada.ca/Bunzl-For-Better.

À propos de Bunzl Canada

Bunzl Canada Inc. (bunzlcanada.ca) fournit les produits et équipements de nettoyage et d'hygiène, les emballages alimentaires et de vente au détail, les produits de sécurité et les fournitures industrielles qui permettent à plus de 45 000 entreprises canadiennes de fonctionner de manière optimale chaque jour. L'entreprise offre à ses clients les avantages de l'approvisionnement mondial, de l'innovation de produits et de l'envergure nationale, combinés à un service local réactif et à une expertise approfondie dans chaque catégorie. Bunzl Canada Inc. est une société d'exploitation de Bunzl plc (BNZL.L), une entreprise du FTSE 100 cotée à la Bourse de Londres dans le secteur des services de soutien.

À propos de Banques alimentaires Canada

Banques alimentaires Canada est le chef de file dans la lutte contre l'insécurité alimentaire au Canada. Notre mission est d'offrir un leadership national pour soulager la faim aujourd'hui et prévenir la faim demain, en collaboration avec le réseau de banques alimentaires d'un océan à l'autre. Depuis plus de 40 ans, les banques alimentaires se consacrent à aider les personnes vivant dans l'insécurité alimentaire au Canada. Plus de 5 500 banques alimentaires et organismes communautaires se mobilisent pour servir nos voisins les plus vulnérables, qui — cette année — ont effectué plus de 2 millions de visites en un seul mois, selon notre rapport HungerCount. Depuis 2010, Banques alimentaires Canada a distribué plus de 1 milliard de dollars en soutien alimentaire et plus de 275 millions de dollars en financement pour maximiser l'impact collectif et renforcer la capacité locale — tout en plaidant, grâce à des recherches de pointe, pour des actions significatives de la part des gouvernements afin de contrer la faim et ses causes profondes. Notre vision est claire : créer un Canada où personne ne souffre de la faim. Visitez foodbankscanada.ca pour en savoir plus.

Demandes des medias

Margo Hunnisett

Vice-présidente, Marketing et Communications

Bunzl Canada Inc.

margo.hunnisett@bunzlcanada.ca

(905) 630-3749

Debra Quinn

Spécialiste des communications

Banques alimentaires Canada

debquinn@sppublicrelations.com

647-985-7162

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/891e4558-d614-4c02-9302-3b4415451e58/fr