DFDS INDGÅR SPACE CHARTER-AFTALE PÅ ØSTERSØEN

Space charter-aftale med TT Line for fragt og passagerer

Aftalen omfatter DFDS-ruten Klaipeda-Karlshamn

DFDS får også adgang til kapacitet på TT Line-ruterne Klaipeda-Trelleborg og Klaipeda-Travemünde

Aftalen forventes at træde i kraft 1. oktober 2025





For at effektivisere og udvide færgenetværket på Østersøen har DFDS i dag indgået en gensidig space charter-aftale med TT Line på den kombinerede fragt- og passagerrute (RoPax) Karlshamn-Klaipeda, som begge parter opererer i dag.

Aftalen giver desuden DFDS adgang til kapacitet på to TT Line-ruter: Klaipeda-Trelleborg og Klaipeda-Travemünde.

Aftalen er planlagt til at træde i kraft for fragt 1. oktober 2025 på alle tre ruter. For passagerer træder aftalen i kraft på Karlshamn-Klaipeda 1. oktober 2025 og

1. november 2025 på de to andre ruter.

Space charter-aftalen gør det muligt for kunder at benytte den næste ledige sejlads på Karlshamn-Klaipeda uanset operatør. Alle kommercielle aktiviteter og relationer med kunder forbliver helt under hver operatørs kontrol.

Den nye space charter-aftale øger frekvensen for kunder på Karlshamn-Klaipeda og udvider DFDS' netværk. Aftalen vil også bidrage til at sænke emissioner, da den gør det muligt for hver operatør at reducere antallet af sejladser på Karlshamn-Klaipeda samtidig med, at det samlede udbud af sejladser for kunder øges.

DFDS driver to kombinerede fragt- og passagerfærger (RoPax) på Karlshamn-Klaipeda og fire andre færger på Østersøruter, der forbinder Tyskland og Sverige, Sverige og Estland samt Danmark og Litauen.





