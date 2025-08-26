Elis place avec succès 350 millions d’euros d’obligations sous programme EMTN

Saint-Cloud, le 26 août 2025 – Elis, leader mondial des services circulaires, annonce aujourd’hui avoir placé avec succès, dans le cadre de son programme EMTN (Euro Medium Term Notes), un montant en principal de 350 millions d’euros d’obligations seniors non garanties (senior unsecured), dont la maturité est de 6 ans et offrant un coupon fixe annuel de 3,40%.

L’accueil extrêmement positif réservé à cette opération, illustré par une forte demande des investisseurs et un prix serré, démontre la confiance dans la résilience du modèle économique du Groupe et ses solides perspectives.

Le produit net de cette émission sera essentiellement alloué au refinancement de la souche obligataire d’un montant en principal de 350 millions d’euros dont la maturité est fixée au 15 février 2026. Cette opération s’inscrit dans la continuité de la stratégie active de refinancement du Groupe et est en ligne avec la politique d’allocation du capital d’Elis annoncée en mars 2025.

Le placement de cette émission a été effectué par un syndicat de 9 banques : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Crédit Agricole CIB, CIC, Commerzbank, Danske Bank, HSBC, La Banque Postale, Natixis et Société Générale.

