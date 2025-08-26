AKWEL : nombre de droits de votes et d'actions au 31.07.25

 | Source: Akwel Akwel

AKWEL

Déclarations relatives au nombre total de droits de vote et dactions composant le capital de la société prévues
par larticle L.233-8 II du Code de commerce et larticle 223-16 du Règlement général de l’Autorité des Marchés
Financiers

DateNombre dactions Nombre de droits de vote théoriquesNombre de droits de vote exerçables (1) 
31/07/202526 550 24045 219 31545 213 271

(1) En raison d’actions auto détenues.

AKWEL.
975, ROUTE DES BURGONDES
01410 CHAMPFROMIER - FRANCE Tel : +33 4 50 56 98 98

WWW.AKWEL-AUTOMOTIVE.COM

AKWEL S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 21 240 192 Euros
344 844 998 R.C.S Bourg-en-Bresse
Siège social : 975, ROUTE DES BURGONDES - 01410 CHAMPFROMIER - FRANCE

Pièce jointe


Attachments

2025-07-31_AKWEL_DeclarationMensuelle_NbActionDroitsdeVote

Recommended Reading