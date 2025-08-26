AKWEL : nombre de droits de votes et d'actions au 31.07.25

AKWEL

Déclarations relatives au nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital de la société prévues

par l’article L.233-8 II du Code de commerce et l’article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des Marchés

Financiers

Date Nombre d’actions Nombre de droits de vote théoriques Nombre de droits de vote exerçables (1) 31/07/2025 26 550 240 45 219 315 45 213 271

(1) En raison d’actions auto détenues.

