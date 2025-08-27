Avstämningsdag för sammanläggning av aktier i Fingerprint Cards AB (publ)

Vid extra bolagsstämman i Fingerprint Cards AB (publ) (”FPC” eller “Bolaget”) den 18 augusti 2025 fattades beslut om sammanläggning av aktier, varigenom två tusen (2 000) befintliga aktier sammanläggs till en ny (1) aktie (sammanläggning 1:2 000). Vidare beslutade extra bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen.

Styrelsen har beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara den 4 september 2025.

Till följd av sammanläggningen kommer FPC:s B-aktie att byta ISIN-kod. Från och med den 3 september 2025 handlas B-aktien med den nya ISIN-koden SE0026141665. Från och med denna dag kommer aktiekursen att återspegla effekten av sammanläggningen. Bolagets onoterade A-aktie kommer från den 3 september 2025 att ha ISIN-koden SE0026141657.

Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att minska från 15 175 375 766 aktier (7 875 000 A-aktier och 15 167 500 766 B-aktier) och 15 246 250 766 röster till 7 587 687 aktier (3 937 A-aktier och 7 583 750 B-aktier) och 7 623 120 röster. Varje aktie kommer att ha ett kvotvärde om 21,353477 kronor efter sammanläggningen.

Aktieägarna kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre, antal aktier i proportion till innehavet på avstämningsdagen den 4 september 2025. Aktieägare vars innehav på avstämningsdagen för sammanläggningen inte är jämnt delbart med 2 000 kommer att avrundas nedåt. Överskjutande B-aktiefraktioner kommer att sammanläggas och försäljas genom Bolagets försorg, varpå berättigade aktieägare kommer att erhålla sin andel av försäljningslikviden. Sådan försäljning av aktiefraktioner beräknas genomföras i mitten av september 2025 och likvid för försålda fraktioner förväntas utbetalas i slutet av september 2025.

Sammanläggningen av aktier innebär att Bolagets A- och B-aktier kommer att sammanläggas i förhållandet 1:2 000, vilket innebär att en (1) ny aktie erhålls för varje tvåtusen (2 000) befintliga aktier av samma aktieslag. Alla aktieslagsspecifika rättigheter och egenskaper förblir oförändrade. Efter sammanläggningens genomförande kommer det totala antalet aktier och röster i Bolaget minska från 15 175 375 766 aktier (7 875 000 A-aktier och 15 167 500 766 B-aktier) och 15 246 250 766 röster till 7 587 687 aktier (3 937 A-aktier och 7 583 750 B-aktier) och 7 623 120 röster.

Tidplan för sammanläggningen:

2 september 2025 – Sista dag för handel i FPC:s B-aktie före sammanläggningen.

3 september 2025 – Första dag för handel i FPC:s B-aktie efter sammanläggningen. Det innebär att aktiekursen från och med denna dag kommer att återspegla effekten av sammanläggningen.

4 september 2025 – Avstämningsdag för sammanläggningen.







För information, vänligen kontakta:

Adam Philpott, verkställande direktör

Investor Relations: +46(0)10-172 00 10, investrel@fingerprints.com

Press: +46(0)10-172 00 20, press@fingerprints.com

Om FPC

Fingerprint Cards AB (FPC) är en global ledare inom biometrilösningar – från edge till molnet. Vår vision är en säker och integrerad värld där du själv är nyckeln till allt. Våra lösningar används av företag, fintech-aktörer och tillverkare världen över och finns i hundratals miljoner produkter. De möjliggör miljarder säkra och smidiga autentiseringar varje dag – via elektroniska produkter, kort eller digitala plattformar. Från konsumentelektronik till cybersäkerhet och företagslösningar erbjuder vi molnbaserade identitetsplattformar som stödjer flera biometriska modaliteter, såsom fingeravtryck, iris och ansiktsigenkänning. Genom att kombinera hög säkerhet med förstklassig användarupplevelse driver vi utvecklingen mot en framtid utan lösenord. Läs mer på vår webbplats och följ oss på LinkedIn och X för de senaste uppdateringarna. FPC är noterat på Nasdaq Stockholm (FING B).

